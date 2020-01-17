福原愛向孩子隱瞞乒乓球手身份　堅持不講中文　背後原因感動網民

日本乒乓球選手福原愛與台灣選手江宏傑於數年前結婚，成為台灣媳婦，去年小兒子出世，現育有一女一兒。她近日出席東京一個座談會時，分享自己的育兒心得，指她在孩子面前隱瞞了兩件事情，第一是其乒乓球選手的身份，第二則是在他們面前完全不會說中文，而隱瞞背後的心思令網民大讚。

福原愛與台灣選手江宏傑於數年前結婚，現育有一兒一女，生活美滿。（福原愛IG圖片）

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福原愛退役後跟隨丈夫在台灣生活，適逢2020東京奧運即將來臨，她日前現身東京澀谷區公所座談會，提到自己隱瞞孩子兩件事情。原來她從未向兩個孩子提及自己運動員的身份，原因是不想強迫孩子喜歡乒乓球，生怕因父母同是乒乓球好手，會對他們造成壓力，「我只會乒乓球不會別的，如果他們自己說想要打的話，我會全力支持」。

另外，福原愛從小就到內地接受乒乓球魔鬼式訓練，因此講得一口流利中文，但卻不在孩子面前說，希望讓孩子自然而然學會說日語，此舉動亦感動不少日本網民。

有網民聽完福原愛的分享，都大讚她是有心的好媽媽，「父母說不同的語言雖然看似麻煩，其實是讓孩子自然而然會說兩國語言，對孩子是最好的」，又指即使自己是有名氣的球手，但都願意為孩子隱藏自己，「很了不起，很感動！」

（體育報知）

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