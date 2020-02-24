李居明示範「口罩加持法」抗疫？　網民：都未戴就成層菌

對抗武漢肺炎人人有責，每人的方法不一樣，基本是需要戴口罩和注重個人衛生。堪輿學家李居明師傅最近就在Youtube拍攝一系列對抗肺炎的影片，影片開頭總師傅總是會說一句：「全民抗疫，義不容辭」，現時已拍攝了六集。

李居明師傅拍片教大家如何抗肺炎。（YouTube）

影片當然是教大家如何對抗肺炎，而師傅的對抗肺炎亦非常特別。片中主持問到師傅現在每位市民戴口罩外出，但戴口罩前怎樣能讓自己更有信心呢？師傅說這次會公開正式傳授這個「口罩加持法」給眾大網友。首先要將口罩對外部份用劍指四蹤五橫劃一個剔，再同時叫「臨兵鬥者皆陣列在前」，在這裡提一提，片中的字幕「列」打成「裂」是打錯了。最後師傅教用手指彈指對著口罩說「啌啌啌」。

師傅拍這系列影片原意是很好，教導大家對抗肺炎，影片放在YouTube短短5日已經有6萬點擊率。不過這段影片今日（24日）在Facebook被一眾網友流傳下去，網民看完反應兩極，部份表示感謝師傅的教學，另外一部份就覺得師傅這個做法「口罩都未戴就成層菌」。而師傅教大家的劍指手勢，網民就聯想一代AV大師加藤鷹。可能師傅用意只是想教大家對抗肺炎方法，並不太想面對大家的留言，所以他的YouTube頻道已關掉留言功能，至於信不信師傅？大家自行決定吧！