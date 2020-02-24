【多圖】安達祐實新劇急速老化變大媽　《沒有家的女孩》粉絲震驚

近日J2播出的日劇《初戀那一天所讀的故事》，由深田恭子及橫濱流星主演，內容涉及到師生戀的禁忌題材，不過首集播出後，觀眾最關心的竟然是劇中深田恭子的閨密安達祐實，以往擁有不老童顏的她，現時樣子十分憔悴，急速老化變成大媽，甚至有觀眾說她適合演出深田恭子的媽媽。

日劇《初戀那一天所讀的故事》，由深田恭子及橫濱流星主演。（劇照）

日劇《初戀那一天所讀的故事》中，深田恭子飾演的順子，一直成績優異，卻在考取東京大學時滑鐵盧，之後當上了預備學校的講師，認識了學生橫濱流星飾演的匡平，更一起為東大入學試而努力，之後發展成師生戀，劇中二人相差16年，真實年齡亦有14年差距，但深田恭子外貌廿年如一日，保養得宜的她，看上去還是30歲左右，二人顯得十分合襯，亦令該劇更有追看性。

37歲的深田恭子，外貌仍是廿多歲的女仔。（深田恭子IG圖片）

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對比起深田恭子，飾演她閨密美和的安達祐實，卻明顯蒼老得多，她在1994年以《沒有家的女孩》走紅，被譽為天才童星，亦由於她的不老童顏，之後卻限制了她的發展，戲路愈來愈窄，其後拍攝了三級片《花宵道中》，片中有被撕衫凌辱的畫面，可惜仍未能收復失地。不過在經歷過兩段婚姻，先後誕下一女一子後，安達祐實開始急速老化，童顏不再，而在劇中她打扮成熟，妝容較為老氣，比起斯文可愛的深田恭子，二人由閨密一下子變成母女感覺，令安達的粉絲萬分震驚。

安達祐實憑《沒有家的女孩》走紅，卻因童顏限制了她的戲路。（劇照）

安達祐實拍過三級片《花宵道中》，片中要被強暴凌辱。（劇照）

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安達祐實新劇中的大媽樣，告別不老童顏。（劇照）