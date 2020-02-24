【多圖】英國28歲模特兒自爆患性上癮　一晚4男至今性伴逾130人

英國大碼模特兒Frankie Considine(康絲汀)，近日自爆曾是性上癮患者，因父母離異而心靈空虛，更對性產生無窮渴望，就算有男朋友的時間，也不禁要跟其他男性發生關係，至今性伴逾130個，更有一晚跟4男歡度春宵的紀錄，最令人震驚是她沒有做安全措施，懷孕後一直想找出BB的爸爸，最後結局如何？下文為大家揭曉。

純睇相確是幾性感，但見到真人肯定嚇一跳。（Frankie Considine IG圖片）

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康絲汀現年28歲，樣子甜美，又有豐滿的身材，偏向肉感的她是一名大碼模特兒，近日她自爆曾是一名性上癮患者，早於14歲失去童貞，而父母離異後，她變得對性異常渴求，曾有過一名拍拖4年的男友，有正常性生活，但她每隔兩星期就要跟男友以外的男性發生關係，當時她還不知道自己有心理問題。其後康絲汀的母親患癌離世，她又跟男友分手，雙重打擊下，她開始放縱自己，跟不同男性發生一夜情。

Considine自爆患性上癮，性伴高達130人。（Frankie Considine IG圖片）

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藉著性去填補空虛心靈，等於飲鴆止渴，她到了21歲生日時，更一次過跟4名男子發生關係慶生，混亂的男女關係，加上一直是零安全措施，康絲汀最終懷上身孕，雖然計番日子搵到5、6個懷疑經手人，她最後仍選擇墮胎，繼續夜夜笙歌的生活，幾年間性伴多達130人以上，直至2014年她跟一名男子交往，相交3年後更為對方誕下女兒，而康絲汀當上媽媽後，開始正視自己糜爛的生活，在26歲時確診患上性上癮，而經治療後，她才告別了過去的自己，更公開自己的經歷，讓有同樣問題的少女早日求醫，不要糟蹋人生。