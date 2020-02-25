洪朝豐60歲出書受訪承認同志身份　冀重新出發兼公開摘偶條件

前電台節目主持人洪朝豐不知不覺已經達入「花甲之年」（60歲），就在這一年他多了一個身份成為作家，推出新書《六十出櫃書》，同時他亦做了一個重大決定，接受傳媒專訪時公開出櫃，其後再於個人專頁發帖，直言要活出自己生命，在60歲這一年重新出發。

洪朝豐今年60歲。（洪朝豐Facebook圖片）

60歲的洪朝豐人生經歷過許多起伏，在這60年裡面他似乎不是在做真正的自己，就在人生過了一大半這一年，他選擇做回真正的自己，直言要活在光天化日之下，不再擔驚受怕，他在社交網站公開「出櫃宣言」：「我終於出櫃了，就在60歲，甲子之歲，重頭出發，自此活在光天化日底下，不再驚怕。出櫃後，我期待可以正式幫助因為雙性戀或同性戀性傾向，而感到不安與忙亂的人。生命只活一次，我們的生命是自己的，我們要快快樂樂，活自己的生命。我希望我顛簸不平的閲歷與經驗，成為別人的祝福，譲他們在黑暗之中，看到希望與光明，感受到一點溫暖與安慰。生命是美麗的，到處充滿希望。」

洪朝豐揚言另一伴要有四大要求。（洪朝豐Facebook圖片）

公開摘偶條件：必須對父母好！

事實上，洪朝豐曾有過一段婚姻，並同前妻育有一子，以及他還與名媛寶詠琴談過戀愛。但與寶詠琴分手之後，他才明確自己的傾向：「我天生雙性戀，結過婚，其後跟男生和女生交往，和前女友寶詠琴分手後，我成為百分百同性戀者。由雙性戀至同性戀，我經歷很多。我天生就是要幫助雙性戀者與同性戀者。這是我的生命任務，責無旁貸。」

雖然人生歷劫滄桑，但洪朝豐仍然對愛情充滿憧憬，還公開四大擇偶條件：「他必須對父母好，他必須尊敬長者，他必須尊敬老師，他必須跟我一樣浪漫。」揚言遇到合適對象，對方有想結婚的話，他會毫不猶豫同他組織家庭。