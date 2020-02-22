【多圖】20歲台大靚女激似小松菜奈　身材超正全校無人不曉

台灣出晒名多靚女，到處都可以見到可愛型、氣質型、性感型等不同種類美女，最重要是她們說話夠溫柔，所以廣受不少男士喜愛。最近，台灣網絡節目《漂亮小姐姐》就針對美女這一環，帶觀眾去尋找台灣本土不同類型的美女，節目大受歡迎廣受討論，而節目近日更去到台灣第一學府國立台灣大學，找尋了一位就讀二年級心理學系的20歲美女林雨辰，她外貌甜美又不失性感，還被指與日本明星小松菜奈相似，絕對是一位擁有明星臉的大美人。

林雨辰今年只有20歲。（影片截圖）

在這一集中，主持人微笑丹尼就來到台灣大學尋找美女，沒想到一詢問之下不少在學的同學都知道心理學系有一位出晒名的美女叫林雨辰，直言她身材好還好似日本明星小松菜奈。在同學的推薦之下微笑丹尼就當然急急腳去尋找，之後就在一處草地上見到對方，第一眼見到對方他就覺得對方好日系並且好可愛，令他非常心動。

身穿黃色吊帶裙出現的林雨辰非常可愛，並且擁有日系氣質，不講還真的會以為是日本人。今年只有20歲的她是一位心理學系學生，並且是該校的橄欖球隊的球隊經理。能入讀國立台灣大學的她亦是學霸一名，她在讀書這方面都有獨特小秘訣：「我通常在宿舍念書都不穿衣服的，比較自在，所以你比較能專注在課本上面。」原來這樣會比較入腦呀。

林雨辰身材非常好。（stella_9_11@IG）

林雨辰除了讀書出色之外，她的戀愛經驗亦都非常豐富。只有20歲的她目前就已經有5次戀愛經驗，第一次戀愛就在讀中一的時候，可以話非常早熟。不禁令主持人覺得她是情場高手，原來她在吸引男生這一方面有小技巧的：「知己知彼蠻重要的，就是你必順了解他的喜好，就特別去問他，這樣子他就會覺得，你好像很祟拜他。」其次就是穿衣小心機：「一般第一次約會的話，最好是可愛的感覺跟性感的感覺各一半。比如說肩膀或是手臂或是胸部﹑屁股、腿，可能選一個露就好了。」而她自己是比較喜歡穿露肩膀的衣服，因為該部位是比較容易顯見。

林雨辰擁有長腿（stella_9_11@IG）