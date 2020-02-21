鹿晗轉戲路一直唔成功　孖吳磊拍男人戲網友嘲笑：差點以為是女主

隨著95﹑00後的小鮮肉掘起，90後的最早一批今年亦都已經30歲，在娛樂圈「三十而立」這個年紀其實已經不算是小鮮肉，這個道理不少明星亦都相當明白，所以他們都要為往後的演藝事業鋪好路，不少人亦都開始選擇轉型，甚至於從偶像劇跳到其他劇種，無非想展示一個全新的自己給觀眾。而人氣男星鹿晗就是其中一位，近年從他接二連三接拍的影視作品可見，角色都是充滿硬漢色彩，電影《上海堡壘》與電視劇《穿越火線》就是最好例子。不禁令人聯想鹿晗是想走一個比較Man的路線，可是隨著《穿越火線》的路透照流出，不少網友對他轉型路線不抱任何期望，事關他整個人看起來仍然沒有太大改變，甚至於嘲笑他在劇中擔任女主角添。其實鹿晗想轉型的想法是不錯的，可是他的設定路線﹑外形﹑演技等應該作出長遠調整，否則仍然是原地踏步。

鹿晗今年已經30歲。（鹿晗微博圖片）

「女性化」形象深入民心

6年前鹿晗退出韓國男子組合EXO後，就以個人身份回國發展演藝事業。當年只有24歲的他的確是小鮮肉，所以接拍的影視作品傾向小清新﹑偶像化，其實並沒有甚麼問題大家亦可接受。但隨著年齡的增長，鹿晗近年在演藝道路上的各方面變化不大，外形上仍然給人一種不太成熟的感覺，總括而言是「長不大」。其實「長不大」這個形容從另一個層面來解釋是稱讚，可言謂外貌上﹑心智上等仍然保留著青春年輕一面。但對於明星這個職業，特別是演員這個身份而言是比較有害的，事關觀眾看不到你的改變，永遠停留在一個印象中，自自然然會出現審美疲勞，隨而會選擇放棄你﹑喜歡你，追蹤其他明星藝人，畢竟明星的產量年年都俱增。

鹿晗從以前到現在都被標籤外形上比較女性化，網絡上亦出現不少標籤「娘炮男是鹿晗」﹑「亞洲第一娘炮鹿晗」等，就連內地編劇汪海林曾在節目上討論「陰柔化男性」的看法，又扯上鹿晗批評「公雞要有公雞的樣子」等言論，在鹿晗身上似乎看不見男生應有的氣息。

鹿晗多年來外形上依舊冇變。（鹿晗微博圖片）

轉戲路變Man不獲肯定

未知是否想擺脫外界的固定印象，隨著年齡的增長，鹿晗去年減少接演綜藝節目，將重心放在影視作品上。去年推出科幻電影《上海堡壘》飾演一名指揮人員江洋，可是電影入座率低不受歡迎，搞到導演滕華濤都公開表示：「我用錯了鹿晗」引來軒然大波。網友亦稱電影不賣座除了劇本有問題外，選角上更是大錯特錯。扮演軍人的鹿晗在外形上已經大扣分，電影中的中分瀏海太過時尚，其次與舒淇組CP更是非常怪異等等，令觀眾沒有代入感自然得不到大家肯定。

其次，今年鹿晗接拍雙男主角的劇集《穿越火線》，在劇中他同人氣男星吳磊從互相懷疑到彼此信任成為好戰友。飾演肖楓的他是一位電競少年，從而穿越到另一個時空的界域中面對不同挑戰，當中有不少打鬥埸面。劇集早前亦已拍畢殺青，但網絡上就流傳出不少路透照，可見身穿迷彩軍衣的鹿晗持槍作戰非常有型，打破從前飾演高富帥小鮮肉一類的框框，可是網友並不賣帳，總是認為他格格不入。特別是他站在吳磊旁邊，同樣身穿軍衣的吳磊就特別有勇猛﹑男子氣概的感覺。不少網友見到之後嘲笑鹿晗完全比不上，唔講還以為他是飾演女主角，大家在微博留言道：「還以為女人」﹑「兩邊女子都比鹿硬漢」等，總是認為他飾演硬漢角色好突兀。

《上海堡壘》飾演救人英雄但就冇英雄感覺。（微博圖片）

吳磊完全將鹿晗比下去。（圈內老鬼微博圖片）

唔夠Man長髮﹑身材是敗筆？

有網友指出他最大敗筆是外形上始終不肯作出改變，假若他為了貼近影視作品中硬漢人物就應該將一頭長髮剪去，並且抽時間健身鍛鍊好身材，自然會比較貼近男人一面。事實上在早前網上就已經盛傳鹿晗因為拒絕剪去長髮，而拒接拍電影《少年的你》，後來該電影就找來易烊千璽主演，在劇中飾演一位小混混。

當然長相這回事是天生，相信鹿晗都改變不了，不過氣質這回事是可以打造的。身高178CM的他都算挺拔，假若閉關多日積極健身令身材變得魁梧有立體感，自然會給人較Man感覺。其次，可考慮剪去從一而終的中分髮型，剪一個充滿男子氣概的寸頭都是不錯選擇。另外，膚色可以曬得比較黝黑一點，這樣相信會更貼切影視作品中較男人一點的角色。

吳磊更展現出男人一面。（《穿越火線》微博圖片）

而與鹿晗差不多年紀的楊洋（1991年）近年專型就非常成功，近年他甚少接拍偶像劇改去拍軍旅題材的戲劇。在拍畢的電視劇《特戰榮耀》中，他就是飾演一位軍人燕破岳，從劇照可看他膚色比從前曬黝黑了，而且剪了軍裝頭，加上自身身材挺拔關係，讓觀眾一看就已經代入了他軍人角色中。另外，在今年上映的電影《急先鋒》中，他飾演保鏢雷震宇又打又殺盡顯型男魅力，與從前比較奶油式形象的楊洋有好大分別。所以專型能否成功就在於藝人自身能否作出改變，只要目標清晰﹑團隊經營妥當相信觀眾會感受不一樣的感覺。

楊洋演軍人令人刮目相看。（楊洋﹑《特戰榮耀》微博圖片）