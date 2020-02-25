《想見你》全台灣有1/4人睇過　重播大結局後獨家花絮收視再封王

由柯佳嬿、許光漢主演台劇《想見你》雖已播完大結局，但後續效應仍然燃燒！台灣許多政府機關從劇名衍生出創意文宣，也有不肖業者網路上販賣假的周邊商品，令製作單位要親自出面澄清。22日在衛視中文台重播完結篇，收視也有1.01，甚至連最終回獨家版花絮的收視也是同時段第一，是該台13年來收視最高的台劇。

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近年網路平台當道，《想見你》有翻轉的故事內容，吸引觀眾第一時間守在電視機前追劇，電視台統計數字，開播至今全台共有607萬人透過電視看過《想見你》，等於全台超過4分之1的人口都睇過。至於網路點擊方面，《想見你》在愛奇藝台灣站點擊已突破千萬。此外，本劇引爆PTT台劇版的話題，相關文章目前有443篇，超越了上一次引爆討論度的《我們與惡的距離》382篇。

PTT實業坊的台劇版被圍繞《想見你》的討論瘋狂洗版（PTT實業坊截圖）

衛視中文台以從未曝光過的獨家花絮，吸引觀眾收看《想見你》大結局重播，花絮中柯佳嬿也分享她演出陳韻如、黃雨萱、陳韻如假扮黃雨萱這3種狀態的想法，坦言最後一種最困難，經常要和導演討論收放多少，並讚劇組貼心，調度上已減少很多讓她不停轉換的拍攝；柯佳嬿也讚許光漢演出「舒服、自在」，尤其最激賞他演出「王詮勝」同性戀的狀態，還笑言希望他多接演一些這樣的角色。

柯佳嬿大讚許光漢演出「王詮勝」同性戀的狀態，還笑言希望他多接演一些這樣的角色（《想見你》劇照）

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