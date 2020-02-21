【想見你・專訪】施柏宇中學時代曾遇欺凌　被譏「乸型」收保護費

台灣神劇《想見你》掀起一波收視熱潮後餘韻猶存，23 歲新生代男星施柏宇擠在2大主演柯佳嬿、許光漢之中，在劇中飾演患有耳疾的關鍵角色莫俊傑，無損其光芒，人氣水漲船高。戲中他兒時遭霸凌，戲外他在國中時期，卻也有同樣遭遇，被譏「乸型」、被玩笑除褲、還被強收保護費長達1年，點滴都是心酸，現在回頭看，他說：「都過去了。」

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施柏宇接受本報專訪，身高185cm的他，為了演出害羞內斂，內心敏感細膩性格的莫俊傑，他刻意讓寬大的肩膀及其他肢體動作內縮、步伐變小，一幕奶奶倒地，他一度放大步伐急奔，後來和導演黃天仁討論再改稍小的步伐。

戲中莫俊傑因患耳疾需戴助聽器，兒時慘遭同學霸凌，沒想到戲外的施柏宇在國中時期也曾有被霸凌的經驗，他坦言當時身高只有158cm，比女生還嬌小，偶爾到其他班找別的同學，就會被叫「XXX！娘娘腔找你！」運動褲是鬆緊帶，也會被同學嬉鬧拉掉褲子，還曾被強收保護費：「每天到捷運站旁的超商買一瓶飲料給他（同學），每天都要幫他買，這樣（為期）1年吧。」直到後來他身高暴風抽高，人變強大，這樣的事也消聲匿跡，事過境遷，這樣的經歷也都成為表演的功課。

身為該劇主要演員中年紀最輕的鮮肉，施柏宇自認表演經歷、功力還有一大段路要走，若能選擇角色，他笑說最想挑戰陳韻如，尤其是在拍「陳韻如之死」那場戲，柯佳嬿變瞬間變換移轉角色，他不自覺被牽動情緒，最令人歎為觀止。被問到比較喜歡柯佳嬿的哪一個角色？施柏宇有點「貪心」，笑說：「希望是黃雨萱的獨立陽光活潑，陳韻如的細膩內心。」但目前為止，他尚未遇到這樣的女孩：「或許有，但沒發展，所以我不知道。」

問柯佳嬿的兩個角色喜歡誰？施柏宇有點「貪心」，笑說：「希望是黃雨萱的獨立陽光活潑，陳韻如的細膩內心。」但目前為止，他尚未遇到這樣的女孩：「或許有，但沒發展，所以我不知道。」（《想見你》劇照）

《想見你》劇情無敵燒腦，播出初期熱度未顯，施柏宇笑稱還曾匿名上網和網友討論，詢問「有看《想見你》嗎？」希望引發關注，而拍完《想見你》最大感觸：「是讓人相信有『故事』的存在，幾個角色、開放式的結局，每個人能在角色找到自己的影子，真正的植入人們心中。」原本他有千言萬語，最後化為一句，「只有一個感覺，畢業了。」

施柏宇拍完《想見你》最大感觸：「是讓人相信有『故事』的存在，幾個角色、開放式的結局，每個人能在角色找到自己的影子，真正的植入人們心中。」原本他有千言萬語，最後化為一句：「只有一個感覺，畢業了。」（聯合新聞網授權使用）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】