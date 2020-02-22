《想見你》公開未曝光花絮！　柯佳嬿一句預言許光漢必定爆紅

台劇《想見你》今（22號）在台灣衛視中文台播出完結篇，特別加碼未播花絮及彩蛋，花絮中柯佳嬿預言許光漢會因為《想見你》風靡萬千少女，許光漢感謝柯佳嬿成就他。

花絮中柯佳嬿預言許光漢會因為《想見你》風靡萬千少女。（《想見你》劇照）

《想見你》本週完結篇中，為了回饋觀眾粉絲們的支持與期待，特別集結《想見你》未曝光花絮，連同第13集花絮，總共長達30分鐘，要讓大家一次看個夠，在從未曝光花絮中，可以看到一年多前主要演員們當下拍攝心情。

柯佳嬿在當初與許光漢對戲時，特別稱讚許光漢演技自然、穩重，而且早預言「一定會風靡萬千少女」，更激賞許光漢飾演王詮勝同志時期，期待他未來有更多角色挑戰。

柯佳嬿特別稱讚許光漢演技自然、穩重。（《想見你》劇照）

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當時許光漢也提到第一次看到劇本的想法就是：「我一定要演！」因為不同一般照著劇情寫下去的故事，中間要穿插不同的時空，每次的接點都交代得非常好，讓他心揪一下，許光漢也更是感謝柯佳嬿：「很多王詮勝和李子維的東西，都是她成就的，她對劇本和角色的投入，是我從她身上學習到的，真的是一個很認真的人。」

劇中一場戲，當李子維在教室門邊對著陳韻如說：「你不要再用黃雨萱的眼神看著我了。」拍攝完後許光漢也止不住淚水，因為他知道角色裡李子維有多麼想念黃雨萱，令人心疼。

施柏宇飾演莫俊傑。（《想見你》劇照）

飾演莫俊傑的施柏宇，深情守候的形象讓他圈粉如數，在拍攝時他也自嘲：「還沒有拍過男生和女生的愛情戲，唯一一場真的擁抱，就是陳韻如在醫院醒來的時候！」

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