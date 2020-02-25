【星級日日瘦】范冰冰分享戒糖減肥法　未夠一個月減磅4.5公斤

受新型冠狀病毒（COVID-19）影響，內地藝人幾乎全面停工，宅在家中自娛自樂，不時拍片分享美食、健身等動態，而近一個多月未露面的范冰冰日前也在微博發布短片，同大家分享「戒糖」減肥法。

片中的冰冰以淡妝出鏡，皮膚光滑白皙，披散着一頭黑色長髮。她趴在床上，一手托着頭，一手拿着手機，直言自己現在的體重是53kg，目標是減到50kg。冰冰表示現在正採用「戒糖」的方法，所有糖都不吃，包括碳水化合物、果糖、咖啡、朱古力、奶糖等等，「一開始會有一點點不習慣吧，會覺得沒有糖就沒有多巴胺的分泌，就會覺得有點點不開心，但是時間長了好像會好一點。」

冰冰同大家分享「戒糖」減肥法。（視頻截圖）

范冰冰轉發貼吧 未知短片何時拍攝

冰冰在片中透露已經堅持了25日，大概減重4.5kg，她說如果可以的話，還想再堅持下去，試下會不會瘦到理想的50kg。不過，這條短片是由冰冰的官方貼吧發布，冰冰隨即轉發稱：「我想，現在的我，又該『斷糖療法』了吧！你們懂的吧！」不知道是什麼時候拍攝的。

除此之外，冰冰還在留言區與大家互動，粉絲們紛紛留言大讚：「胖胖的也可愛」、「現在的你就很好看，不過就算你120斤我覺得也是好看的」、「我想看自拍」等等。

不少粉絲都大讚冰冰靚。（視頻截圖）

這段時間大家多數宅在家中，相信比起之前少了很多運動，大家有興趣不妨可以試下冰冰的「戒糖」減肥法。