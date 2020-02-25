【晚吹-啪啪 Partner】女嘉賓談慘被性騷擾事件　遇露械狂超變態

ViuTV清談節目《晚吹 - 啪啪 Partner》每集都會討論不同兩性有關的話題，最新一集主題是《謝絕…性騷擾！》，幾位嘉賓講到自己曾被性騷擾的經驗，更有女嘉賓指是因為這個節目出街後，別人竟然對她有不軌企圖。

Pony自爆曾被行內人性騷擾，難度曝光率愈高，就愈會招來這些滋擾？（電視截圖）

性騷擾的定義是任何人向別人做出一些不受歡迎而帶有性意味的冒犯行為，令對方感到不安和被侮辱等，就屬性騷擾。幾位女嘉賓談到自己遇過不好的經歷，有些真的會令人感到莫名其妙，Pony（蔡寶欣）透露自入行後就多了被性騷擾的事情，她說︰「自從我拍咗《啪啪Partner》之後，我多咗好多人問我『你做唔做我SP（性伴侶）啊？』」她更說是行內人！引起一眾嘩然。而且，Pony指對方是有女朋友的，令她感覺很差。

Koyi指有人向她發訊息詢問價錢，已經Block過對方，但還是死纏爛打。（電視截圖）

另一個關於娛樂圈的性騷擾事件，是關於Koyi（麥芷誼），她指自己拍完第一部電影後，算是打開了知名度後，有很多人發訊息詢問價錢，她說︰「有一個好誇張嘅，我已經拒絕過佢，又封鎖過佢，跟住佢再用另一個途徑又搵返我，係每一次價愈來愈高，最後開到100萬。」

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其中一個令人嘩然的，就是Anthe（歐陽舒欣）的經歷，她講到曾是做售貨員的時候，有一名外籍男子的客人要求改褲子的尺寸，Anthe幫他量度時，她說到最恐怖的是︰「佢打開條拉鏈，裏面係連內褲都冇着。佢叫我望住佢嗰度（下體），佢話『好大咩？你望住』。」Anthe當然沒有看，最後叫男同事應付這位變態客人。眾人都說︰「其實要報警！」

Anthe遇上變態「露械狂」，勁恐怖。（電視截圖）

性騷擾絕對是大錯特錯的行為，不過現實很多人包括有些嘉賓們都不敢出聲。但Anthe曾被陌生男子非禮時，她隨手拿起身上的雨傘打過去，趕走對方，主持們都大讚她勇敢。

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