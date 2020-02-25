木村拓哉誤洩《BG》開續集？　Fans紛表示唔介意：詐睇唔到！

木村拓哉親自「官宣」新劇續集？日前他於微博PO出神社參拜相，意外流出其主演日劇《搏命保鑣》（編按：原名《BG～身邊警護人～》）將開拍第二季的消息。這也是繼《東京大酒店》、《教場》之後，木村拓哉連續三季擔當日劇主演，不愧為拼命三郎！

木村拓哉於微博PO出神社參拜相，意外流出其主演日劇《搏命保鑣》將開拍第二季的消息並秒改Po，不過一眾Fans紛紛表示唔介意，會詐唔知：

《搏命保鑣》於2018年1月播出第一季，除了主演木村拓哉，共演陣容也是很豪華，包括江口洋介、齋藤工、菜菜緒、石田百合子、間宮祥太朗、上川隆也等，甚至還找來山口智子飾演木村拓哉前妻，兩人再現《悠長假期》的經典橋段。該劇通過紮實的劇本和眾多實力派演員的出色表演，贏得了15.12%的平均收視率，最終回收視率高達17.3%。

按圖回顧《搏命保鑣》首季精彩劇照：

+ 7 + 6 + 5

《搏命保鑣》描述了民營保鏢公司的保鏢們日常工作的現實，以及必須「徒手」面對左右生命的各種緊迫情況。木村拓哉飾演任職於保鏢公司的保鑣島崎章，過去因為某事件而從保鏢界隱退擔任民間保鏢，由於公司的警護課新成立保鏢專案，以此為契機讓他決定復出。

而原來保護客戶時，民間保鏢不能攜帶武器、在非正當防衛下亦不允許主動出擊，在危險情況下他們更往往須以徒手擋下。可以說，通過這部日劇，讓很多觀眾看到了民間保鏢不為人知的一面，本劇也因為有很多動作戲而非常緊湊刺激。