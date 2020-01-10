【日劇】木村拓哉《教場》再展劍道修為　一個細節盡顯日劇細膩

木村拓哉近年可謂相當多產，繼早前與鈴木京香合作的《摘星廚神》，上星期富士電視台亦播出了他主演的SP劇《教場》。劇中木村飾演冷酷的警察教官「風間公親」，並親身上陣拍攝劍道場面。 有眼利的網友留意到，木村的劍衣上，留有資深劍道習者獨有的交叉印痕，感嘆製作組之用心。其實木村早在求學時期便研習劍道，更是三段高手。或許今次的服裝設計，他亦有親身參與吧！

鐵面教官

《教場》改篇自作家長岡弘樹的同名小說，分成兩集SP於上星六日播出。作為富士電視台開業60周年特別企劃，《教場》的演出陣容強大，除了有木村拓哉飾演教官之外，著名偶像川口春奈、林遣都等人，亦在劇中扮演了其部屬，可謂陣容強大。

木村在劇中染上了一頭白髮，右眼被設定成義眼，再輔以他一貫擅長的鐵面形象，整個造型予人不怒自威的感覺。另外由於故事設定在警察學校，少不免出現日本警校常見的訓練，例如逮捕、鎮暴，以及劍道等。

在星期六播出的首集中，木村就在劍道場，聆聽工藤阿須加的匯報。在工藤離開之際，有練習劍道的網友留意到，木村的背上有一個資深習者獨有的交叉印痕。

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木村在劍道場聆聽工藤阿須加的匯報。在工藤離開之際，有練習劍道的網友留意到，木村的背上有一個資深習者獨有的交叉印痕。（圖片擷取自http://bit.ly/3053nKP）

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標準的劍道服裝包含多種裝備，上身最底的為劍衣，在外會再繫上一套名為「胴」的護甲。木村劍衣背部的交叉痕跡，便是因為長年綁上「胴」所致。單憑這個小小的細節，便完美刻劃出「風間公親」在劍道方面的資歷。其用心令不少網友都大為驚嘆。亦有人表示，該劍衣乃木村本人的「私伙裝備」。如果屬實，就更能反映木村對作品的投入。

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型男的劍道生涯

事實上，木村在求學時期便已經學習劍道，並取得了三段資格，過去他亦曾多次參與動作戲。例如在2014年的SP劇《宮本武藏》，他就親身上陣大耍劍術。另外在電影《武士的一分》（2006年）及《無限之住人》（2017年）中，他亦出演了武士角色。

在上年7月的綜藝節目《木村さ～～ん！》，木村便跟歌手森山直太郎造訪了武術用具店「八光堂」，並示意希望為自己一下部劇物色一套「胴」。或許今次《教場》的服裝設計，他確實有份參與吧。

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