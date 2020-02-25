【多圖】日本美女戴錯口罩仍獲讚　網民起底真身是棒球教練　

武漢肺炎肆虐，人人都會戴上口罩，做足預防措施，但如果戴口罩的方法不正確，卻一樣充滿危機。近日網上瘋傳一張未有遮蓋鼻子的口罩少女照片，一雙星星明眸，配上挺直鼻子，皮膚呈半透明，清純天使臉孔，堪稱盛世美顏，網民隨即將她起底，原來她是一位日本棒球教練，更有棒球界雅典娜美譽。

加藤優外貌如日漫的女主角，雖然戴口罩方法不正確，仍獲網民激讚美女。（加藤優IG圖片）

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近日出街總是會遇上戴著口罩的少女，遮蓋半邊臉下，顏值大幅提升，而近日網上瘋傳一張口罩少女照片，但她卻是戴錯位置，將鼻子完全外露，雖然對防疫欠缺幫助，網民卻被她的絕世容顏所震驚，希望該少女能完全脫掉口罩，而在網民起底下，終於揭開口罩美少女的真身，她是一名前職業棒球員，現時當上棒球教練的加藤優。

加藤優有著運動員的身材，十分健美。（加藤優IG圖片）

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現年24歲的加藤優，身高167cm，有著天使臉容，身材偏向鋼條，她曾是日本職業棒球隊「琦玉正義女神隊」的球員，標緻外貌，加上一流的球技，讓她出道後已被譽為史上最可愛的職業棒球員，去年離開球隊後，轉型當上一名棒球教練，而她亦有在網上Po出自彈自唱的影片，被激讚人靚聲甜，加上在運動場上已俘虜了一班粉絲，若然在演藝界出道肯定能一炮而紅。

加藤優投球時的可愛樣子，令球迷瘋狂。（加藤優IG圖片）