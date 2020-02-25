【法證先鋒IV】兒子首次觀看主演劇集　黃浩然：佢哋睇得投入

《法證先鋒IV》播出一星期有多，首集更高達37.1收視，成績相當好。今天（25日）主角之一黃浩然出席《法證先鋒IV》宣傳活動，感謝一眾觀眾支持，他透露最開心的是兩個兒子有和他一起追看這劇集，他說：「兩個小朋友第一次睇我作品，其實好值得紀念。由第一集睇到第六集，兩個仔都有搞笑行為出咗嚟。細仔成日都問我點解套劇咁快播完，另外我有一日瞓醒，見到大仔拎住我啲太陽眼鏡戴住，再拎電筒照嚟照去扮我，幾好笑。」

黃浩然笑言家中兩個兒子會在家中和他模仿劇集中的情節。（梁碧玲攝）

其實浩然兒子們早前也想睇由他主演的《多功能老婆》，但卻被浩然禁止：「因為呢排肺炎關係，佢哋留喺屋企咩都做哂。佢哋有問過我好多次可唔可以睇我嘅劇，咁佢哋已經開始長大，開始明，所以先畀佢哋睇《法證》。《多功能老婆》唔畀佢哋睇係因為劇中又攬仔又攬女，真係差少少。」

《法證先鋒IV》如果有血腥或者親熱戲，浩然表示不會給兒子們觀看。（梁碧玲攝）

不過首次讓兒子觀看自己的作品，浩然坦言心情是奇妙：「都幾得意，見到佢哋睇得咁投入，因為佢哋係睇好多卡通同電影嘅小朋友，佢哋冇叫我轉行，咁都應該ok嘅，咁我都覺得可以繼續做落去。」

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