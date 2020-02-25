【想見你】柯佳嬿神預言許光漢風靡萬千少女　施柏宇殺青喊唔停？

融合奇幻穿越、推理懸疑、浪漫愛情元素，由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的《想見你》再度掀起台灣偶像劇熱潮，討論度居高不下；在大結局播出一星期後，電視劇的餘溫絲毫未降，劇組借於周六（22/2）在台灣衛視中文台重播結局之後，乘勢推出長達30分鐘的獨家幕後花絮，令一眾劇迷相當滿足，收視也達到同時段第一。在《想見你》花絮中，第一次擔正的男主角許光漢談到：「我第一次看到劇本的想法就是我一定要演，它不同的地方在於有穿插不同時空，而且接點都是重要場次、交代得非常厲害，每次到接點我的心都揪了一下。」

許光漢談到：「我第一次看到劇本的想法就是我一定要演，它不同的地方在於有穿插不同時空，而且接點都是重要場次、交代得非常厲害，每次到接點我的心都揪了一下。」 （Facebook／@想見你）

柯佳嬿親述兩角性格

一人分飾陳韻如和黃雨萱兩角的女主角柯佳嬿談到兩個角色的差異：「陳韻如是一個很想要得到幸福的人，她是很灰色的，並沒有真正的快樂過，她的成長環境也讓她有很大的自卑感；相反黃雨萱從小到大都被愛包圍，沒有受過什麼挫折，所以不可能會懂韻如在面對的事情，他們是兩種人。」作為金鐘獎視后的柯佳嬿說到角色轉換的時候其實很難，而最難是韻如扮雨萱的時候，細節到走路的步伐也經過精心設計；柯佳嬿坦言角色上比較喜歡陳韻如：「因為她的戲演起來比較有挑戰、比較過癮。」至於以35歲之齡演高中生，她說：「其實我還蠻珍惜再去經歷校園生活、感受青春。這應該是我最後一次演高中生了吧，應該不會再有人找我演了。」

柯佳嬿說：「其實我還蠻珍惜再去經歷校園生活、感受青春。這應該是我最後一次演高中生了吧，應該不會再有人找我演了。」（Facebook／@想見你）

+ 23 + 22 + 21

王詮勝在《想見你》中原本是一位同性戀男生，後來給李子維靈魂入內之後，才變成追求黃雨萱的「王詮勝2.0」，柯佳嬿很欣賞拍檔許光漢演繹同志版王詮勝，更笑言希望他多接演一些這樣的角色：「他非常適合演高中生。」柯佳嬿又神預言道：「我覺得李子維這個角色在播出以後一定會風靡萬千少女；光漢演戲就是很自然，你會想看他在鏡頭上的演出。」在劇集播出後，這段話亦得到應驗，許光漢一躍成為炙手可熱的當紅炸子雞，收獲了萬千「許太太」。

許光漢一躍成為炙手可熱的當紅炸子雞，收獲了萬千「許太太」。（Facebook／@想見你）

一人分飾李子維和王詮勝兩角的許光漢覺得自己是兩個角色的混合體，混合了李子維的愛捉弄人和王詮勝的體貼，談到角色，他說：「李子維很屁（頑皮），但是他很有正義感、很天真、很單純，但是他也會很貼心；王詮勝的重心則在黃雨萱身上，他擁有第二次機會再遇到雨萱，所以格外珍惜。」許光漢又對拍檔兼前輩柯佳嬿讚不絕口：「佳嬿姐在現場一點架子都沒有，完全跟我們打成一片，又Nice、又會演、人又正，對角色很認真，這角色非柯佳嬿莫屬！」

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施栢宇柯佳嬿同樣屬鼠

在劇組中年紀最小、年僅24歲的施柏宇（飾莫俊傑）最難忘在第一次見到柯佳嬿的時候，被問自己生肖屬什麼，皆因兩人皆屬鼠，年齡整整差了一輪，即12年。施柏宇日前接受訪問時又談到在拍攝期間因為懷疑自己、覺得自己在拖後腿而陷入低潮，拍攝完沮喪到一個人躲在衣櫃裡面哭，是許光漢看不下去主動找他、幫他「出櫃」。《想見你》劇組在台南拍攝兩個月，因為一起生活、一起打拼，柯佳嬿、許光漢、施柏宇彼此之間的感情漸漸變得親密，這也讓施柏宇在殺青的時候不捨到哭個不停，被作弄也完全不自知。

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