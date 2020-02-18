《想見你》結局彩蛋不止一個？　編劇為鋪排子維雨萱再遇費盡心思

近來在香港再度掀起台灣偶像劇熱潮的《想見你》於周日（16日）播出大結局，但早在上星期一（10/2）就有內地網站公開了大結局的盜版影片，令劇情提早外洩，對創作人來說極不尊重。於是劇組在事發18小時後，利用6個小時的組織、6個小時的拍攝和48個小時的後製，極速完成一份名為「謝謝」的彩蛋片段，安排在結局之後播放。彩蛋與《想見你》的劇情一樣，同樣經過精心設計，編劇簡奇峯、林欣慧，以及製作人麻怡婷在結局播出後的網站直播節目中更爆料，指創作過程一度有過三個版本。

大結局劇情提早外洩，劇組臨時急召演員柯佳嬿、許光漢、施柏宇拍攝彩蛋。（Instagram／＠kuanghanhsu）

第一個彩蛋版本是38歲的李子維（許光漢飾）在工作室聽着伍佰的《Last Dance》，一邊畫着女高中生在雨中奔跑的背影圖；27歲的黃雨萱（柯佳嬿飾）來找李子維，卻不知道他在畫的就是自己，更跟畫中的自己吃醋。

黃雨萱跟畫中的自己吃醋。（Facebook／@想見你）

第二個彩蛋版本是18歲的黃雨萱在生日當天到工作室找李子維，但他卻假裝忙碌地說：「我很忙，你來幹嘛？」裝作忘記雨萱的生日惹她生氣之際，才捧出生日蛋糕給她驚喜，而在躲在窗外看着這一切的莫俊傑對陳韻如說：「李子維都幾歲了，還玩這招這麼幼稚！」

李子維發動幼稚本色幫黃雨萱慶生。（Facebook／@想見你）

最後播出的版本就是第三個版本，也就是前兩個版本的綜合體：28歲的李子維於生日當天在工作室畫着「雨中奔跑的雨萱」，好兄弟莫俊傑幫李子維慶生，在李子維許第三個願望的時候，高中生雨萱就捧着蛋糕、唱着生日歌出現，並對他說：「生日快樂，子維哥！」不需穿越時空，命中注定二人還是相遇了。

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雖然李子維的第三個願望沒有說出口，但相信有追劇的劇迷們都知道這個願望是「想見你」；除了呼應劇目，李子維（王詮勝）曾經說過：「不說出口的（第三個）願望，並不會比較容易實現，而是這個願望，就算沒有實現，你也不會因此而感到失望，反而會把它繼續留在心裡。」黃雨萱生日的時候傳過一則短訊給李子維：「今年生日，我的第三個願望是許給你的，那個願望就是想見你。」這一次在彩蛋終於立場交換，換雨萱幫子維慶生，子維許下願望；也為《想見下》劃下一個完滿的句號。