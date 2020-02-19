《想見你》編劇簡奇峯林欣慧談創作過程　王詮勝陳韻如本來不存在

近來在香港再度掀起台灣偶像劇熱潮的《想見你》於周日（16日）播出大結局，劇集播畢後，幾位主角，包括柯佳嬿（飾黃雨萱、陳韻如）、許光漢（飾李子維、王詮勝）、施柏宇（飾莫俊傑）、顏毓麟（飾謝宗儒、謝芝齊），聯同主創團隊導演黃天仁執導，編劇簡奇峯、林欣慧執筆，製作人麻怡婷參與網絡直播，分享了自己的感想，一眾演員更紛紛感性得輪流落淚。

《想見你》涉及的議題很多，包括：同性戀、校園欺凌、自我認同等，編劇們都說其實主題是理解一個人的傷痛。 （Facebook／@想見你）

席間編劇簡奇峯與林欣慧談到創作的心路歷程，因為編劇主要是負責拍攝前的準備工作，他們商討故事框架與創作方向後，就會各自埋頭苦幹寫劇本，林欣慧說：「編劇不會像導演、劇組跟演員那樣有團隊奮戰的感覺，我們的前置作業是比較寂寞的。」她又很感謝導演跟演員努力把劇本中的文字化成畫面帶給觀眾，成果也比她想像中還要好。

簡奇峯則說：「寫戲寫了幾年，每一次最怕就是寫結局！」他又指，以前每一次寫劇本都會問自己觀眾會不會喜歡這個結局，可是這一次有一點不一樣，他對今次的結局相當滿意：「最後一集寫的是陳韻如的心情，我在寫的時候只在乎自己喜不喜歡，而這個結局我超級無敵喜歡，如果可以穿越回到過去，我還是會寫出一模一樣的結局。」

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兩位編劇又談到其實整個故事最初只有李子維跟黃雨萱，而他們兩個的分身——王詮勝與陳韻如，無論個性與背景，都是是在後來討論角色的過程中漸漸演變出來，並非一落筆創作劇本就有。根據多數編劇的習慣，他們均會先設定好人物的個性、習慣與背景，然後角色的思想、行動、對白就會順其自然地衍生；兩位編劇亦說到他們是寫故事到角色身上：「慢慢地，其他角色的形象就出來了。」