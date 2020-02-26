【法證先鋒IV．劇透】殘忍真兇現身　兇手竟然係謝芷倫身邊人？

《法證先鋒IV》第八集劇透。

上回講到，法證、法醫進行聯合搜證，在女屍真空袋中找到一隻床蝨，內有男人血液。女屍亦證實是志堯（黃祥興飾）的員工——趙永壽（關偉倫飾）的女兒趙潔如（謝芷倫飾）。殷紅（陸詩韻飾）欲離港時被警方逮住，殷紅堅稱自己沒有殺害海川（溫家偉飾），反指志堯才是真兇。另邊廂，永壽認定是志堯與殷紅一同殺害潔如。慧明（陳煒飾）、敏莉（鄭希怡飾）約見閨蜜好友綺寧（康華飾），綺寧找不到好姻緣，慧明替其擔心。敏莉向高安（黃浩然飾）暗示二人未來的方向，但高安仍心繫失散的大妹高善。徐意（湯洛雯飾）夢見當年哭喊的高善而驚醒…志堯遇害，屍體竟同樣被封入有床蝨的真空袋內，另外法醫在其胃內發現一顆鑽石，此鑽石原來與八年前的小丑劫殺富商案有關。高安終解構出志堯額上的奇怪傷痕是如何造成，不但推測出襲擊志堯的兇器，從中推論出志堯被殺的經過，最後更揪出真兇誰屬。

上集發展女屍。（螢幕截圖）

+ 5 + 4 + 3

即睇女屍畫面：

以下內容有劇透，逃生門在此：

【法證先鋒IV】女演員扮屍體瞓入真空袋：觀眾千奇唔好亂學！

【突發收視】《法證先鋒IV》首集突破37點 直迫《延禧攻略》

根據高安的分析，輝煌（譚俊彥飾）帶隊偵查細節，查問相關證人，發現兇手和潔如（謝芷倫飾）關係非比尋常。警方查出兇手藏身之處，誰料早已人去樓空。法證在兇器上發現重要線索，終揭出真相，將兇手繩之於法。輝煌與一眾下屬晚飯期間，得知胞姊郭金碧的甜品店人手短缺，即趕去幫忙。惟金碧對輝煌態度冷淡，輝煌依然默默承受，誓要守著這間姐夫留下給金碧的甜品店。輝煌姐夫已去世多年，姐弟關係亦從此轉變，原來姐夫的死竟與輝煌有莫大關係…商界闊少黎駿宇（陳少邦飾）邀約敏莉合作，敏莉穿著駿宇所贈的晚裝赴會，始知駿宇另有所圖。敏莉忿然拒絕，駿宇竟當場羞辱敏莉，敏莉毅然脫下晚裝離去，事後幸得高安扶持陪伴。此時網上卻流傳敏莉和駿宇的影片，更直指敏莉主動獻身色誘。