【姊妹淘】吳若希自爆曾逼老公試母乳　梁麗翹分享患乳腺炎辛酸史

TVB節目《姊妹淘》每集都會請來不同的嘉賓分享心得，而在日前播出的一集中，有份主持的吳若希（Jinny）就同兩位靚媽孫慧雪同梁麗翹（Nicole）在「姊妹嘈」環節中大談生仔經。三位媽媽除了分享產後修身的經驗之外，還大談餵母乳的經歷！

吳若希（Jinny）同兩位靚媽孫慧雪同梁麗翹（Nicole）在節目《姊妹淘》中分享產後修身經驗。（YouTube影片截圖）

孫慧雪在2017年開刀誕下囝囝Riley，一家三口好幸福。（IG@snow711）

經歷懷胎十月的過程，不少媽媽產後都透過紮肚極速修身，有助產後盆骨復原。不過當時選擇剖腹產的雪雪，在產後一個月就紮肚，結果出事：「我有啲心急，過咗一個月就走去紮，結果內出血。大家一定要小心啲，真係要肯定傷口埋好晒，因為醫生話我個BB大，所以我開個刀口特別大，我復原要差唔多三四個月先開始紮。」

雪雪在產後一個月就紮肚，但因為傷口未埋口，結果內出血。（YouTube影片截圖）

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除了產後修身之外，餵母乳對於每位媽媽來講都不容易，Jinny大爆老公對母乳很好奇，更逼對方試味：「佢自己有問過，跟住我就逼佢試，佢一路都唔肯試，但係最後逼完佢之後佢就話『腥嘅』。」而Nicole就透露自己在產後兩星期就患上乳腺炎，最後靠催乳師打救：「我發燒發到39度，泵奶泵唔到出嚟，因為塞咗。然後我要介紹畀大家我以前從來冇聽過一樣嘢（職業）叫催乳師，佢幫你按摩，佢話你自己泵定先，唔好嘥咗，但我泵係乜嘢都冇。之後佢（按摩）出到嚟，啲奶飛到上天花板！」

Jinny自爆曾逼老公試母乳，結果對方嫌腥。（YouTube影片截圖）

Jinny同老公一向好玩得！（IG@jinnyng）

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其實Nicole在BB出世後曾兩次患上乳腺炎，但她仍堅持餵哺母乳，她在接受《香港01》訪問時大談辛酸史：「以為生仔辛苦，原來餵奶仲辛苦。我記得乳腺炎嗰幾日，成個人「瘟瘟沌沌」，完全唔知自己做緊乜，發燒發冷，傷口又痛，乳房又痛……兩個新手父母，一個昏迷，另外一個要做晒所有嘢，所以大家都好辛苦。最後陪月介紹咗一個催乳師，嗰個人超勁，冇痛下搞掂咗，因為原來乳腺都有分粗幼，我嘅乳腺細，所以好容易塞。佢用自己嘅按摩方法，推下㩒下咁，過咗一兩個月，一嚟自己熟手咗，二來乳腺成熟，就唔使再搵人幫手自己搞得掂。（收費如何？）一次通常一個鐘左右，睇下你自己嘅情況，價錢唔同師傅收費唔同，八百到千幾蚊不等。」

Nicole在產後兩星期就患上乳腺炎，最後靠催乳師打救。（YouTube影片截圖）

Nicole在囡囡出世後曾兩次患上乳腺炎，但她仍堅持餵哺母乳，媽媽真係好偉大！（IG@nicoleleung1114）