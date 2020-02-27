【大醬園．劇透】朱晨麗成功做大當家　女兒百日宴不見何廣沛？

無綫劇集《大醬園》大結局在即！上回講到劉老闆（李國麟飾）只給小滿（朱晨麗飾）三日時間籌錢，剛巧她無意發現大老爺（吳岱融飾）手上緊握的陀螺，得知萬家大宅內有寶藏，想將之變賣重振家業，但大太太（龔慈恩飾）反對。高專員（袁文傑飾）未能成功上位，又未籌到買軍火的資金，於是派人運送炸藥到萬家取寶藏。小滿求卓楠（黃嘉樂飾）幫忙掘寶藏，二人挖掘時高專員已帶兵到來。雙雙（江嘉敏飾）拒與哥哥同一陣線，卻被威脅為他開路。細么（龔嘉欣飾）亦因貪財跟隨進入地牢。眾人成功挖到寶藏後，利小姐（傅嘉莉飾）與同伴開槍鎮壓，萬家大宅亦開始崩塌，卓楓（何廣沛飾）與小滿被困，萬家各男丁奮力挖掘救人。

小滿被高專員要脅。（電視截圖）

點擊下圖重溫劇情：

+ 20 + 19 + 18

以下內容有劇透，逃生門在此：

【大醬園】用金屬探測器尋寶真有其事 有人發現巨大金塊一夜暴富

【大醬園】跟現任男友愛得穩定 一文睇晒江嘉敏演藝路兼歷年緋聞

結局一集講到被埋地牢三日後，卓楓與小滿終被救起及送院。兩人都被回憶喚醒，醒來即託利小姐送信，她隨後卻把信燒掉。利小姐稱要到南京執行新任務，還指卓楓不隨行及加入組織，或會有麻煩。卓楓未有即時下決定，翌日利小姐在渡頭等待。

另一邊廂，小滿為女兒辦百日宴，一直未見卓楓的蹤影，宴後才收到一個內藏陀螺的包裹。萬冠園正式重新開張，還新聘幾位女學徒負責製醋。劉老闆此時竟到來有事宣布，同時新任專員抵達佛山上任，娥姐（康華飾）即被無禮對待……

卓楓和小滿被救送院。（劇照）

《香港01》記者向《大醬園》監製梁材遠（材叔）查詢更多有關大結局的劇情，他透露小滿做大當家，而且將醬園發揚光大行銷中外，他又指︰「利小姐用英國技術及機械助楓及小滿再創高峰，有情有義。」不少人對於利小姐的身份有懷疑，材叔透露其實她是南京政府派來的特工，他補充背景︰「當時918日本侵華，收買一些貪心中國軍人（高專員）偷運國寶，（為）日本人提供武器，企圖顛覆南京政府，於是南京政府派特工（利小姐）南下𥄫住高專員，搜集罪證。」所以利小姐是好人。

小滿為女兒辦百日宴，一直未見卓楓的蹤影。（劇照）

材叔又講到萬家子孫也各有所成，更令萬冠園世界知名。新專員原來正正就是娥姐的兒子華歌（吳業坤飾）！幾對有情人都可以終成眷屬︰雙雙跟卓楠組美滿家庭﹑二更（韋家雄飾）和阿鶯（楊卓娜飾）也在一起。小滿成就更加大，他說︰「小滿是廣東醬業女強人，組識娘子軍，從今生產油鹽醬醋男女平等。」結局圓滿。