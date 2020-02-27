【安家】孫儷新劇化身地產中介　靠四大套路成賣樓高手！

由孫儷、羅晉等主演的電視劇《安家》自開播以來收視報捷，今次孫儷化身地產中介店長房似錦，對外辣手反擊，對內冷血整肅，雖然才播出短短10集，但相關話題幾乎日日登上熱搜榜。

孫儷在劇中的業務能力可謂相當之強，一來就賣出了一套10年未售出的樓，但同時也令觀眾看到「原來中介套路那麼多」，而由目前播出的內容來看，孫儷的套路主要有4點。

孫儷相隔7年再拍現代劇。（微博@安家）

奇葩戶型裝修後再賣

劇中的奇葩戶型面積78.08平方米（約840呎），兩房一廳一廚一衛，不止南北不通透，還有一個闊1.5米的通道，通道另一邊的房沒有窗，無論通風定採光都不是很好。她將這個戶型推薦給了一位難搞的客戶，醫生宮蓓蓓（海清飾），在了解對方的情況之後，孫儷找了設計公司裝修整間屋，站在客戶的出發點考慮，譬如隔多一間房給小朋友；又在主人房擺多一張床，方便同奶奶一齊照顧即將出生的第二胎；又將整個狹長的通道合理利用，掛齊海清兒子的畫作，搖身一變「畫廊」；更在沒有窗的房間中格出兩層，打造一個閣樓，透過屋頂的窗夜晚可以看星星等等。

至於中介為何可以隨便裝修新屋，大概有以下兩種可能性：第一，孫儷與業主簽約，承諾裝修，但業主提供獨家房源，待售出後裝修的錢加在總房款中，收到錢之後從總數中收回；第二，孫儷公司內部已買下該房，所以可以隨意支配，這樣的奇葩戶型，裝修完會易賣過毛坯房。其實這也是中介慣用的套路之一。

這個戶型南北不通透，還有一個狹長的通道，通道的另一邊無窗， 只有頂部有一個小天窗。（視頻截圖）

點擊下圖睇孫儷套路：

+ 8 + 7 + 6

要求單獨睇樓

孫儷向海清推薦了這套奇葩戶型的樓，但要求海清獨自前往，而且要在夜晚6點前到達。其實一來她知道最難搞掂的是海清，買不買都是她說了算；二來女性與女性之間比較容易共情，又比較感性，容易被打動；再者，一個人睇樓的時候，意見不會被另一方左右。加上這個戶型有一個狹長的通道，如果一次三個人共同站在那裡，難免會令人覺得擠迫，導致對房屋的好感度減低。所以孫儷最終說服了海清買這層樓。

即使海清與丈夫一齊來，但最終還是說服海清獨自去睇樓。（視頻截圖）

特登叫業主叫高幾萬賣，方便買家還價

既然海清已決定買樓，現在所住的這層樓就會售出，她在咨詢孫儷售價時，孫儷估價是320萬，但建議海清掛328萬，這樣有一個上下浮動，也為買家提供了一個還價的空間。

賣樓的價錢通常已經有一個浮動空間。（視頻截圖）

找人扮睇樓，製造筍盤效果

孫儷公司的不遠處有一間賣包的店舖，兩位老人正好想買二手房，於是孫儷便順水推舟將海清的樓推薦給他們。而在帶兩位老人前去睇樓之前，她開始打電話叫其他人去「睇樓」。

帶客戶前往睇樓之前，孫儷已經請了「群眾演員」幫手，並叫家人收拾乾淨間屋。（視頻截圖）

到達目的地之後，兩位老人眼見好多人睇樓，各個都大讚這層樓吉利，相信一定不錯，甚至還有人假裝看中層樓，想立即交訂金，令兩位老人相當心急，拉著孫儷單獨談，而孫儷告訴他們這間屋的兩位屋主都是重點大學畢業的博士等等，兩位老人便決定即刻買層樓，這時孫儷便報出328萬的售價，但表示可以同業主商量下價錢，最後以320萬售出。

假意為買家講價，實際是特地叫多的價錢。（視頻截圖）

點擊下圖睇孫儷詳細套路：

+ 4 + 3 + 2

不過，以上這4點套路只是針對內地市場，對香港來講未必適用。不過如果遇到也要警惕，買樓始終不是小事，首先要充分了解自己的需求，不要被中介牽着鼻子走，保持理性；其次要對戶型有一個全面的了解，不能完全依照中介的建議，要一個人睇或者一定要幾點鐘到；再者，千萬不要單獨做決定，最好與家人商量，聽取多些意見再拿主意；最好，就算遇到好的樓，亦要切勿衝動購買，指不定就是「演」出來的呢？