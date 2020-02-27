【花花萬物】許瑋甯自爆與男友首次約會過程　散步8個鐘都唔拖手

台灣女星許瑋甯同攝影師男友劉又年拍拖兩年多以來一直愛得低調，雖然已經多次傳出婚訊，但兩人一直未有承認。近日許瑋甯同鄭元暢獲邀上由小S（徐熙娣）及蔡康永主持的節目《花花萬物》時，就大談與男友的相處點滴，更自爆兩人曾約會散步長達8個鐘！

許瑋甯同鄭元暢獲邀上由小S（徐熙娣）及蔡康永主持的節目《花花萬物》。（微博@優酷花花萬物）

許瑋甯透露與男友劉又年是高中同學，不過當時許瑋甯覺得對方是一個奇怪的人：「因為他是念美術系的，他基本上都不太講話，然後就一個人很高高這樣子，好像飄在空中這樣。」直至一次工作機會，兩人同在澳洲，劉又年經常與許瑋甯發短訊聊天，漸漸擦出愛火。

許瑋甯透露與男友劉又年是高中同學，不過當時她覺得對方是一個奇怪的人。（優酷影片截圖）

許瑋甯笑言男友是很老派的男生，兩人一起散步竟然都不拖手：「我們前面已經聊了這麼多次了，你覺得他終於約你出來，可能會要進一步牽手。而且我們是散了8個小時的步，就我們在北京胡同繞了8個小時，然後想說有些比較暗的地方可能會牽到手，然後就也沒有，一直散到早上五點，他送我回到我住的地方。」令小S同蔡康永都大感震驚！之後許瑋甯與劉又年正式拍拖後，她有問過對方當時點解沒拖她的手，原來男方認為應該要到第3、4次約會才拖手，相當搞笑。

許瑋甯自爆兩人第一次約會散步散咗8個鐘，但男友竟然唔拖佢隻手。（優酷影片截圖）

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劉又年身高193cm，比許瑋甯大兩歲，本來是伊林男模特兒，媽媽則是資深女星李湘。畢業於北京電影學院攝影系的他，作品曾經獲得呂樂、顧長衛等大師級攝影師的看好，代表作品為《六弄咖啡館》。現年35歲的許瑋甯之前被發現左手無名指戴着戒指，又與男友到摩洛哥旅遊，更傳出兩人入住台北市新屋，疑似已經低調成為人妻。不過許瑋甯就澄清只是烏龍傳聞，並回應指未來若有好消息，一定會跟大家分享。

許瑋甯同男友劉又年拍拖兩年多以來多次傳出婚訊，但兩人一直未有承認。（IG@anno8o7）