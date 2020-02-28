【東張西望】林希靈勇闖鑽石公主號　瞞家人坦言：擔心會受感染

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球各地蔓延，日本疫情持續擴大，截至當地時間2月28日上午8點，日本新冠肺炎感染者總計達919人。而TVB資訊節目《東張西望》就派出主持林希靈和攝製隊去到日本直撃報道當地的情況。

林希靈和攝製隊勇闖日本，分別去了當地不少重災區採訪，包括：東京屋形船、東京大田區牧田綜合醫院蒲田分院、東京城南地區等地，他們更去到「鑽石公主號」郵輪附近了解情況，令不少觀眾都大讚主持和攝製隊相當勇敢。林希靈接受《香港01》訪問時，就透露是臨危受命：「節目組因應日本疫情，同埋有滯留港人，突發決定去東京採訪。其實我係星期二（18日）下午收到通知，嗰時咁啱做完個訪問，一睇電話收到通知，第一時間唔係緊張，反而係諗點執行李，因為第二朝（19日）8點早機就要飛。不過我知大家都會安全行先，為咗節目盡做啦！」

下午收到通知，第二朝就出發！（受訪者提供）

飛日本採訪惹親友擔心 瞞家人坦言：擔心會受感染

疫情肆虐，林希靈亦坦言親朋戚友都非常擔心她的情況：「因為睇新聞見到日本情況比較緊張，身邊親朋戚友，甚至同事聽到都擔心。除咗不停叫我小心同詢問行程之外，仲立即送上消毒搓手液、濕紙巾同便利雨衣比我。為免屋企人擔心，去到鑽石公主號附近或確診醫院地鐵站等地方都唔敢告知佢地。所以基本上，我嘅行程係對屋企人保密嘅。」

希靈坦言怕家人擔心，而選擇將行程保密！（受訪者提供）

點撃下圖睇他們採訪的地點！

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勇闖「鑽石公主號」 見港人揮動白毛巾感心痛

去到停泊日本橫濱港「鑽石公主號」郵輪附近拍攝，她亦表示好緊張：「老實講去嘅時候心情難免會緊張，始終船上確診人數不斷上升，都有擔心去到會受感染。一到現場已經見到大批來自世界各地嘅傳媒，而我哋因為時間緊迫嘅關係，立即埋頭苦幹投入拍攝，所有驚和不安立即消失晒，嗰一刻最驚反而係拍唔切。」她又稱當時出現一幕令她相當痛心的畫面：「拍攝鑽石公主號時，雖然隔住鐵絲網，又有一段距離，不過都清楚見到船上乘客嘅一舉一動。當時我喺車上休息，突然見到露台乘客不斷揮動白毛巾，好似舉白旗一樣。我和另一位同事立即下車向佢揮手，然後我哋都聽到佢用廣東話大叫咗一句：救命！當時真係覺得好傷心又愛莫能助，究竟一個人到底有幾絕望先會用這個方式向外界求救。」

聽到人叫救命！（電視截圖）

感日本防疫意識不理想 見鑽石公主號乘客可自行離開

而她又指感覺當地的防疫意識不太理想：「我哋去到鑽石公主號附近，發現旅客落船時可選擇自行離開（有人搭的士、有親友車）或搭Shuttle Bus到附近地鐡站自行解散，我哋都有啲吃驚。然後我哋又搭咗幾次JR，發現近半數人都冇戴口罩。而當地接待亦向我哋講，政府曾向當地人表示，流感死亡人數比這次肺炎死亡人數更高，話只有生病的人才需要戴口罩，種種說法令市民放下戒心。」她又指當地一盒口罩，在網上的炒價已去到港幣$500，比香港更貴。

見到唔少乘客可自行離開！（電視截圖）

採訪做足安全措施 返港零休息立即開工

至於不少觀眾都關心他們有沒有做足安全措施，林希靈就表示：「全屋最強嘅裝備就係10個KF94，我一直都唔捨得用，但係因為要去日本，最後決定都係要拎出來用。 點知出發後才發覺公司已為我們準備大量口罩，連N95和保護衣也有，即刻鬆一口氣。另外，因為去東京採訪係突發安排，返到香港要繼續原先已安排好的工作。當然我有考慮身體狀況，如果有唔舒服，可能影響到其他人嘅，當然唔會夾硬嚟（touchwood！）」

林希靈相當專業！（IG/@lamheiling）