【東張西望】阮嘉敏直撃鹹濕攝影師非禮　怒問：點解要摸人？

TVB資訊節目《東張西望》主持阮嘉敏（Mandy）與攝製隊日前就追訪一單關於無良攝影師Max非禮近百名少女拍攝全裸照的事件，就連影家庭照和親子照都隨時成為目標，猖狂的行為引起全城震驚！

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Mandy訪問了3名受害女性！（電視截圖）

Max行為令人髮指！（電視截圖）

節目中，一名受害女子直指攝影師Max是慣犯：「阿Max係慣犯，佢唔係第一次，喺好多年前已經有Model警告過佢，甚至係報警同出律師信畀佢。佢都承諾過唔會再犯，但發現都有非常多嘅受害者。」另一名受害女子Cathy就更加講道：「係影親子相嘅過程入面，佢都有唔小心掂到我嘅私人部位，例如上半身嘅胸部位置……佢都會問生完小朋友之後，你下體會唔會好鬆？喺性行為嘅時候會唔會無太大感覺，都會一啲好入肉嘅問題。」，相當露骨！而受害者Amy和Yan亦講道被Max搣臀部和摸胸部。

Max相當大擔，更完全唔覺得自己錯！（電視截圖）

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其實早在兩個月前，已經有網民在討論區「連登」上載多張與Max的聊天記錄，控訴被Max搣乳貼，行為令人髮指！而主持Mandy和攝製隊亦找到Max和他當面對質，Mandy問道：「點解你要摸人呢？」Max輕挑回答道：「唔知喎。」Mandy再問道：「點解唔知呢？你認你無恥？」Max講道：「我係一個無賴嚟，所以叫你報警。」Max的行為亦引起網民眾怒，更留言直指：「人渣！」

Mandy嬲爆！（電視截圖）

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