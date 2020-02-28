【新冠肺炎】韓媒爆韓星工作人員確診　前I.O.I請夏一夜衝上熱搜

新冠肺炎（又稱：武漢肺炎）在韓國大爆發，至今確診個案已超過二千多宗，可說是人心惶惶。雖然不少韓星已因此取消有粉絲大量聚集的活動，可是其他行程未見減少，音樂節目依舊進行錄製，海外行程也照樣參加，粉絲都相當擔心。今天（28日）韓國傳媒《OSEN》獨家爆料指，一名人氣歌手的工作人員疑似感染武漢肺炎，病毒終於吹到演藝圈？

BLACKPINK Jennie最近曾出國拍攝。（IG/@jennierubyjane）

《OSEN》今天的報道講到，人氣歌手A的工作人員B某早前到海外進行雜誌拍攝後，回國後出現疑似肺炎症狀。B某昨日已進行病毒檢驗，正在自我隔離及等待檢驗結果。歌手及工作人員同坐同一航班外，該名工作人員更曾到過公司辦公室，消息指A某歌手以及身邊所有工作人員也在自我隔離中，消息在粉絲圈及歌謠界引起恐慌。由於報道未有提及歌手的名字及公司，因此網民都正在揣測其身份，一邊祈求不是自己偶像外，亦希望確診的話，公司能公開事件，讓演藝圈的大家提高警覺。

根據韓國傳媒最新報道，有指相關人士透露該工作人員已確診，引起一陣恐怖，網民則繼續猜測歌手的身份。暫時I.O.I出身的Solo女歌手請夏被最多網民提起，韓國Naver及微博熱搜上都出現她的名字。有網民分析本月19日，請夏由仁川機場出發到意大利參加時裝週，其後於24日回國，時間非常吻合。恰巧早前請夏現身國外活動時，曾一度被外國網民大罵是「人肉病毒」。

請夏早前曾到過意大利。（FB/@ChungHa.MNHent）

網民猜測曾到海外拍攝的歌手名單：