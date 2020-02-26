【武漢肺炎】韓國疫情致玄彬拍攝受阻　金宇彬、秀智等捐巨款抗疫

武漢肺炎疫情影響全球，韓國更是爆發大型社區感染，市民爭相搶購口罩，情況令人擔心。在疫情下，不時要出國工作的韓星也大受影響，玄彬、BTS防彈少年團和TWICE等宣布取消部分行程。另一方面，多位藝人包括劉在石、金宇彬、申敏兒和秀智等都有捐款抗疫。

新冠肺炎在韓國大爆發，尤其以源頭大邱列為重災區，有指總統文在寅昨日（25日）出席大邱市特別對策會議時，曾跟與確診者有密切接觸的大邱市副市長見面，情況令人擔心。而一眾韓星也立即出錢又出力，協助市民一同抗疫，其中劉在石、金宇彬、申敏兒、秀智、金高銀和金鐘國等，各捐一億韓元（約64萬港元）外，金所炫、Sunmi宣美和尹世雅等也分別向不同機構捐出一千萬元（約6萬4千港元），被網民大讚人美心更美。

金宇彬和申敏兒這對情侶檔共捐兩億韓元。（Naver）

按圖睇更多捐款及物資韓星：

+ 10 + 9 + 8

疫情亦影響到不少韓星的行程，TWICE下月舉行的兩場首爾演唱會直接宣布取消外，SHINee泰民的演唱會亦宣布暫時延期。而BTS防彈少年團今天也宣布，原於下月7日舉行的新專輯發行紀念活動將延期，以保障藝人及粉絲的安全；而Super Junior及Apink三月的香港演唱會，以及AB6IX澳門演唱會亦全部要延期。除此之外，玄彬原於下月出發到約旦拍攝電視《交涉》，可是礙於當地已禁止韓國人入境，因此拍攝可說是大受影響。

玄彬原於下月到約旦開拍新片，可是因新冠肺炎而被禁止入境。（spotv news）

部份活動受阻韓星：