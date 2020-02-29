【大醬園．大結局】朱晨麗何廣沛終成眷屬　楊明扮阿伯係彩蛋？

TVB民初劇集《大醬園》在今晚（28日）播出大結局，當中大家最想知道的相信是小滿（朱晨麗飾）能否重振萬冠園，以及她與楓少（何廣沛飾）到底會否有情人終成眷屬。

小滿（朱晨麗飾）同楓少（何廣沛飾）有情人終成眷屬！（IG@matthew_hkp）

大結局講到利小姐（傅嘉莉飾）在去南京執行新任務前一晚灌醉楓少，更謊稱兩人發生關係，雖然楓少不想離開小滿，但因為想負責任決定跟利小姐去南京。不過利小姐在船上時突然坦白一切，還整傷自己，謊稱楓少已經逃離。而她的上司竟然信以為真，並沒有追查，明明本來講過如果楓少不加入組織就要殺他滅口。最後楓少找回小滿，兩人終於在一起。

利小姐（傅嘉莉飾）在去南京執行新任務前一晚灌醉楓少，更謊稱兩人發生關係。（電視截圖）

好在最後楓少還是找回小滿，終成眷屬。（電視截圖）

+ 8 + 7 + 6

而萬冠園亦終於重開，還新聘了一班女學徒負責製醋。小滿話這班「娘子軍」不但可以自食其力，更可賺錢養家，最後成班人還高呼：「女人能頂半邊天！」之後劉老闆（李國麟飾）到來有事宣布，壞事做盡的他竟然突然轉死性，決定以半價將店舖同作坊賣給萬家，實在是匪夷所思。

成班「娘子軍」高呼：「女人能頂半邊天！」（電視截圖）

+ 3 + 2

最後當然少不了典型的「BBQ」式大結局，在萬冠園正式開張當日，大家聚首一堂，過往遊手好閒的樟少（李日昇飾）及榆少（吳卓衡飾）成功將萬冠園發揚光大，更揚言要好像「鄭和下西洋」一樣將「萬冠園下西洋」。之後雙雙（江嘉敏飾）同卓楠（黃嘉樂飾），二更（韋家雄飾）同五小姐（楊卓娜飾）都宣布有喜，三喜臨門！同時新任專員抵達佛山上任，原來華歌（吳業坤飾）做了專員，吐氣揚眉！不過想不到在劇集結尾還有彩蛋，一位身在美國舊金山的阿伯（楊明飾）在牛扒淋上豉油，講道：「何以解鄉愁，唯有食豉油。」

最後三喜臨門！（電視截圖）

呢個彩蛋，真係睇唔透……（電視截圖）