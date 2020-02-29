30歲鹿晗素顏玩自拍變晒樣　留鬍渣特別Man網友大讚

人氣男星鹿晗長相清秀膚質白皙是出晒名的「花美男」代表之一，然而就在今日（29日）四年一遇的特別日子裡，他於社交網站instagram大放送幾張素顏的照片，留著鬍渣玩自拍的他顯得特別Man，與平日乾淨俐落的樣子有好大差別，不少網友都表示特別喜愛他鬍渣造型，更直言這樣比較像一個男人，封他為「鹿直男」。

鹿晗出晒名是「花美男」代表。（鹿晗微博圖片）

現年30歲的鹿晗自出道以來就因為亮麗的外形而大受歡迎，因俊秀的外表而被標籤為「花美男」代表。同時亦有不少人難以接受他「女相男生」，認為太過女性化，更批評他是「亞洲第一娘炮鹿晗」等，內地編劇汪海林更曾在節目上以鹿晗為例，指出「公雞要有公雞的樣子」等言論，鹿晗像女生的言論一直討論聲不絕。

今日鹿晗在instagram曬多張素顏自拍照，帶出一種特別Man的感覺給大家。素顏的他留言說道：「庫存， 哈哈哈 ，還有我們家饅頭。」從素顏照看他的膚質狀況非常好，皮膚看上去乾淨又明亮，即使臉上留著鬍渣亦顯得不頹廢，反而給人一種成熟的感覺，令不少網友都刮目相看。

鹿晗留鬍鬚的樣子被指好Man。（7_luhan_m@IG）

另外，他亦頂著凌亂的頭髮與鬍渣祼上身在浴室玩自拍，雖然黑眼圈情況有些許嚴重，但這種居家男人的長相令到不少網友特別喜愛，更直言鹿晗如此的模樣特別有男人味，大家在微博留言讚不絕口：「我喜歡你的鬍子」﹑「鹿直男」﹑「素顏也這麼帥」等等，難得一見留鬍鬚的模樣獲得大家認可，其實鹿晗都可以考慮行留鬍鬚的造型路線。