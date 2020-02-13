【下一站是幸福】宋威龍步鹿晗後塵賣肉被鬧　排骨身材冇睇頭

時下賣弄性感吸收視已經再不是女明星的專利了，近幾年不少男明星在影視作品中賣肉大露壯碩肌肉，特別是韓國製作的劇集，往往都會引起話題並帶高收視。就在最近內地播出的爆紅劇集《下一站是幸福》中，男主角宋威龍亦加入了賣肉的行列，但卻引來反效果的情況，事關他展露的是一副排骨身材，搞到他遭受不少網友評擊，成為鹿晗第二。

《下一站是幸福》在內地大受歡迎。（《下一站是幸福》微博圖片）

《下一站是幸福》是一部講姐弟戀的劇集，故事主要圍繞已是大齡剩女的賀繁星（宋茜飾）與同公司實習生元宋（宋威龍飾）一段相差十歲的姐弟戀的故事。劇集一開始播出話題度高企，觀眾非常喜歡看宋茜﹑宋威龍玩地下情發展姐弟戀的戀情，劇集更是幾乎日日登上熱搜排行榜。

就在最近播出的集數中，宋茜就跟隨著宋威龍齊齊返回男方家中，在稍後的7:30PM時間他們會有個聚會，為了以最佳形象示人此時宋威龍就表示要去沖涼，沒想到在沖到一半的時候，他竟然忘記帶毛巾，就好理所當然叫宋茜幫他拿。而已完成任務的宋茜之後仍停留在洗手間外，一直嘮叨著宋威龍懷疑他同學妹有染，就在此時他就祼露上半身並圍着毛巾走出來，大玩壁咚向她解釋，雖然他的顏值非常高但身材就大打折扣，一副乾瘦的身材導致整個畫面非常不浪漫，令不少網友非常嫌棄，大家在微博留言道：「沒有誘惑力的級別」﹑「太瘦了」﹑「還沒發育好」等，令大家感受不到內心的波瀾，如此高潮位的橋後遭大家批評得一文不值。

宋威龍的身材受到不少批評。（影片截圖）

宋威龍的身材太瘦削了。（影片截圖）

事實上，宋威龍並不是第一位因為身材被網友評擊的男明星，在2018年劇集《甜蜜暴擊》中，鮮少賣肉的鹿晗就上演一幕沖涼戲，沒想到因為沒有壯碩肌肉的原因，就被廣大網友嘲笑是「白切雞」一點兒男人味都沒有，瘦削的身材被不斷批評。今次宋威龍步鹿晗後塵遭到如此評擊，再一次提醒了不少男藝人，在拍露肉戲之前總得把身材訓練好才成事呀！

鹿晗（右）露肉被網友大鬧。（網上圖片）

另外，正因為《下一站是幸福》講述姐弟戀的劇集，不少網友就拿其與同題材的韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》作比較，大家幾乎傾向吐嘈《下一站是幸福》是難贏《經常請吃飯的漂亮姐姐》的。事關《下》劇的節奏太快，女主角的人設又非常狗血，男女主角情感不足導致這一段姐弟戀令人覺得有距離感，相反《經》劇節奏流暢自然，丁海寅與孫藝珍飾演的人物情感非常到位，劇迷能清楚透過女主角的視覺感受到姐弟戀的萌芽與成長，雖然劇集到後來有爛尾情況出現，但大致上觀眾是接受喜愛該劇集。

大部份網友都表示《經》劇比較出色。（牛奶coffe布丁甜點我最愛微博圖片）