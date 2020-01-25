【春晚2020】胡杏兒做主持獲網民狂讚　說話鏗鏘有力雙語切換自如

現年40歲的胡杏兒演而優則唱就眾所周知，但沒想到她連做主持人都如此出色。就在昨晚（24日）她首次擔任央視春節聯歡晚會粵港奧大灣區分會場的主持人，其廣東話普通話切換自如並且字正腔圓語氣鏗鏘有力，流利穩定的表現令不少網友讚不絕口，更直言被她驚艷到添。

胡杏兒主持春晚表現非常出色啊！（胡杏兒工作微博圖片）

眾所周知，央視春晚的舞台是不少人藝人相當渴望的舞台，每一年春晚的主持﹑表演節目﹑表演藝人等都是經過重重挑選而決定的。而胡杏兒出道多年首次出現央視舞台主持她都好緊張。在昨晚的主持工作中她的表現非常穩定，身穿吊帶閃片米白色晚裝的她整個人非常優雅，並且廣東話普通話切換自如，鏗鏘有力地為大家迎接新年：「此刻，港珠奧大橋白海豚島的燈火已經亮起，粵港奧大灣區正加速開啟航。這裡激情似火，山歡海笑。」顯得非常專業猶如受過特別訓練似的。

胡杏兒主持鏗鏘有力非常專業。（影片截圖）

昨晚主持功力出色獲得不少網友大讚，更有網友為了她而破例看春晚添，大家紛紛在微博留言：「一點不怯場」﹑「杏兒棒呆」﹑「一張口真的想讓人哭」等，似乎大家肯定她的主持工作。而胡杏兒自己都有感而發：「第一次參加央視春晚，被所有演職人員們的努力而震撼，其實最辛苦最努力是所有的舞蹈演員們，孩子們及舞獅的師傅們，當然也不少得所有台前幕後的工作人員！排練時拍了這段視頻，希望能夠記錄下這些可愛的笑臉，謝謝你們，你們很棒，很榮幸能和你們同台演出。」

胡杏兒的表現似乎獲得好多網友肯定啊！（胡杏兒工作微博圖片）

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