【鬢邊不是海棠紅】于正疑抄《霸王別姬》　尹正模仿哥哥超神似

由張國榮（哥哥）主演的電影《霸王別姬》，至今仍令不少影迷歷歷在目。雖然已經過了26個年頭，但該電影迄今被視為最偉大的華語電影之一。而最近由內地金牌監製于正編劇，有《霸王別姬》電視劇版之稱的《鬢邊不是海棠紅》終於殺青，近日就釋出了劇集海報與預告，沒想到被細心的網友發現指出該劇集無論在拍攝手法﹑鏡頭感還是台詞風格上，似乎都在模仿《霸王別姬》特別令人反感。另外，其中主演之一的尹正妝容上都特別似足哥哥，使網友們大為不滿認為沒有這個必要，劇集目前還未播出已經引來極大討論。

《鬢邊不是海棠紅》被指抄電影《霸王別姬》。（新劇不能停微博圖片）

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事實上《鬢邊不是海棠紅》與《霸王別姬》兩個作品是呈現不同的故事，但兩者的結構就非常相似，同樣是戰爭年代﹑一代京劇名伶為主﹑有大財主相助﹑兩男一女的主演等，難免會令人想像根本就是抄《霸王別姬》。而從《鬢邊不是海棠紅》的預告片中所見，整個畫面上的拍攝是非常有舊時代的風格，暗黃色系特別多不時有加插陽光透入屋內的畫面，十分有《霸王別姬》的影子等等，對此是否在抄襲其實見仁見智，畢竟這一類作品大致上都是如此舞台效果的。

《霸王別姬》有好多畫面都是暗黃色調。（《霸王別姬》截圖）

《鬢邊不是海棠紅》都有許多畫面是暗黃色的。（《鬢邊不是海棠紅》截圖）

另外，劇中主演尹正飾演的旦角商細蕊造型都被指抄足哥哥。在海報中所見他披上披風立領向上﹑額前瀏海向下梳，帶著妝容流眼淚。這一個畫面就似足段小樓（張豐毅飾演）與菊仙（鞏俐飾演）訂婚宴時，程蝶衣（張國榮飾演）就帶著寶劍前來的畫面。乍看之下兩者的表演簡直一模一樣，絕對會令人傻傻分不清。因此網友就非常氣炸指罵該劇編劇于正：「能不能別這麼不要臉」，看來惹怒了不少哥哥的粉絲。

這個畫面兩者真是非常似。（ 衛視一哥微博圖片﹑《霸王別姬》截圖）

不過卻有另外的網友就認為模仿哥哥不是什麼壞事，因為只要是模仿得好能夠演出該有的精髓，都是值得一看的好作品。更何況尹正是哥哥的忠實粉絲，相信他演出如此旦角應該會得心應手，是在向哥哥致敬。不少網友在微博留言道：「好的東西為什麼不能模仿」﹑「用心的致敬為什麼不允許」…都令人值得期待的。

尹正的裝扮唯妙唯肖。（《鬢邊不是海棠紅》微博圖片）

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