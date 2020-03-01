哈里王子脫離王室後將進軍樂壇？　現身錄音室與Bon Jovi合唱新歌

英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）於兩個月前單方面宣布卸任高級皇室成員及實現財務獨立，消息傳出後震驚全球。脫離王室後，負面新聞一直都沒有離開哈里和梅根，早前更傳出兩人欠債600萬美元。不過哈里似乎並沒有因而影響心情，日前現身英國著名的傳奇艾比路錄音室跟Bon Jovi錄製新歌，可能是首位進軍樂壇的王室成員！

日前（28/2）哈里王子現身艾比路錄音室（Abbey Road Studios）跟Bon Jovi見面，並參與錄製對方的最新單曲《Unbroken》的全新合唱版本。據知這首歌是為哈里王子在2014年創辦的「不屈不撓」運動會（Invictus Games）基金會籌集資金，除了兩人之外，基金會的合唱團成員亦有參與今次的錄音。錄音後，哈里王子、Bon Jovi及合唱團走到艾比路，擺着「披頭四」The Beatles的招牌過馬路姿勢拍照。

在片段中，看到在錄音室內的哈里王子神情較為緊張，在錄音前都需要神呼吸。Bon Jovi見狀亦搞笑地表示：「其實真係好容易，你當喺睡房入面唱歌咁就得，Okay？」經過Bon Jovi的指導及開解後，似乎唱得似模似樣，不過片段刻意將哈里王子的歌聲調至靜音，相信是確保歌曲在正式推出前保持神秘感。其實哈里王子過往曾經兩度在小型公開場合大獻歌喉，但真正走入錄音室就是第一次。

點擊下圖逐格睇兩人在錄音室的互動：

Bon Jovi在接受外國傳媒訪問時透露，今次的新歌《Unbroken》最主要是想表揚退伍軍人，並呼籲大眾多加關注擁有創傷後壓力症候群及在戰爭中受傷或傷殘的退伍軍人。他表示當時完成創作後就將歌曲傳給了哈里王子，更等待了好幾個月才能得到哈里王子的答覆，笑言曾以為隨着哈里和梅根脫離王室而令到合作泡湯：「等咗6、7個月之後我以為唔會有機會，真係諗唔到可以同哈里一齊唱歌。」