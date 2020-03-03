粉絲舉報同人文小說致網站被禁　網絡發起抵制肖戰所有作品同代言

內地男星肖戰去年憑藉與王一博主演的古裝劇《陳情令》而廣為人知，躋身為「頂級流量小生」，人氣高企，各類節目、廣告、代言等接到手軟。不過日前卻因粉絲舉報同人文而遭到眾人抵制。

肖戰與王一博通過《陳情令》爆紅。（微博@陳情令官微）

事緣2月24日，微博「迪迪生逃記」發布了同人文章《下墜》的最新一篇連載，是基於《陳情令》中的「令羨CP」，即肖戰、王一博創作，當中肖戰被設定為有性別認知的髮廊妹，王一博則是愛上他的未成年高中生。

作者為這篇文章提供了兩條鏈接，一個是AO3，Archive of our own，為同人創作提供服務的國外網站，去年獲得雨果獎最佳相關作品；另一個是Lofter，國內最大的同人創作社區APP。

這篇文章很快在CP粉（幻想肖戰與王一博為情侶的粉絲）圈內傳開，還有人為《下墜》作畫，肖戰的臉變成了「女性」，引來肖戰唯粉（只是肖戰一人的粉絲）不滿，認為侮辱了偶像，最終舉報了文章。

網友為文章作的插畫。（微博@一個執白）

其後，肖戰唯粉在網絡討伐文章作者：「你的文學自由不能建立在對別人形象的侮辱上，一旦做了，就是錯的，阻止這樣的事情發生，是對的。」帶頭的粉絲更在微博貼出「掃黃打非」（打非：打擊非法出版物）的舉報途徑，貼出相關作者們的微博賬號，而《下墜》作者在Lofter將文章封鎖。

然而，CP粉隨即開始反擊，「同性戀、跨性別者、性別認知障礙、攻、受……這些都是中性詞，不是貶義詞，他們都是真實存在在世界上的角色，值得被尊重。」於是，本着「創作自由」，不少讀者紛紛發聲：「可以不喜歡，不符合口味可以不看，但請不要阻止每一個群體嚮往愛的權利。」等。

肖戰唯粉與網友掀起罵戰。（微博截圖）

2月27日，因肖戰粉絲們的實名舉報，Lofter上大量文章被封鎖，AO3百度貼吧、AO3官網、Bilibili等同性內容也被封。一石激起千層浪，歐美、日韓、動漫、同人文、耽美（Boy’s Love）等各界作者聯手，反對肖戰粉絲舉報創作平台，但在2月29日，AO3被徹底封鎖，內地用戶無法訪問。這個四年一度的日子，成為了作者們難以忘卻的「紀念日」，一片哀嚎: 「中文同人真的沒地方可去了。」

無論同人文的作者抑或讀者都因AO3被封受到「重創」。（微博截圖）

事件一發不可收，網絡因此發起抵制肖戰，所有由他代言、推廣、擔任大使等的產品都不會購買，「粉絲行為，偶像買單」，並且要求帶頭粉絲道歉。儘管該粉絲、肖戰工作室、肖戰後援會等最後都紛紛道歉，但這場「戰爭」似乎尚未完結，不少網友表示已為肖戰即將要推出的影視作品預定1分評分，而《陳情令》的分數短短幾日由8.2下跌至7.9分，連肖戰只是特別演出的《慶餘年》也被網友狂打1分，令男主角張若昀出場自救打5分，實在令人哭笑不得。另外，有網友爆由肖戰代言的兩個品牌已更換了代言人，同時網絡上不斷有肖戰的黑歷史爆出等，這無疑對肖戰的個人作品和商業代言造成嚴重影響，事業受到重創。

肖戰事業因粉絲的衝動行為受到重創。（微博@肖戰工作室）