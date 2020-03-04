【慶餘年】長相被批醜同原著有出入　張若昀靠演技成功征服觀眾

內地爆紅古裝劇《慶餘年》已經正式登陸香港，在無綫翡翠台黃金時段（ 21:30 - 22:30）播出，該劇除了在內地獲得高度關注之外，在香港其實亦有不少觀眾都非常關注，甚至於已經看完《慶餘年》這本小說添。而在小說中曾多次強調男主角范閑（張若昀飾）是一位容貌俊美的美男子，長相甚至勝於女子，在現代來說可以叫「花美男」，但張若昀的長相似乎不符合男主人公，甚至於在劇集播出的時候不少人對他的長相作出攻擊，對此他亦好大方坦言自己的確不是顏值高的人，認為演技比較重要。的而且確他靠演技說話，最後憑著演技征服不少觀眾，令大家直言他是出演范閑的不二人選。

張若昀的長相遭受批評。（《慶餘年》微博圖片）

有追看《慶餘年》小說的書迷都知道，男主角范閑是一位絕美的美男子，在書中亦多次強調提到他那一幅絕好的皮囊，就好似在第一卷第三十六章去京都篇曾描寫到：「少年長的很漂亮，長長的睫毛，微紅的薄唇，眼睛寧柔有光，看上去跟個女孩子一樣，但是滿臉的笑容，卻讓人覺得十分親切。這自然是范閑。」可想而知男主人公的美貌是多麼的出色。

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而在電視劇版中張若昀的長相似乎不是「花美男」一名，他曾經被網友嘲諷大小眼﹑醜男﹑長相是不貼近原著，不明白為何要挑選他做范閑。面對網友批評自己的長相，張若昀倒是看得非常開，之前就曾接受內地媒體採訪時就說道：「我顏值又不高挑甚麼戲，我的五官其實是長得特別，你看我的眼睛是倒三角，我的鼻子是肉嘟嘟的，我嘴唇也厚你知道嗎？我唯一的優勢是臉型，如果單看五官我覺得不是一個傳統意義上的美男子。就我本人是一個很多動症的人，但其實的我五官長得是很有攻擊性的，我覺得完全不會考慮說顏值受限，我從來沒有覺得自己顏值很好，演技比較重要。演員是要有缺陷的，比方說你不可能永遠演美男子角色，如果演一個醜男你長得太帥了那怎麼辦，我是可以演醜男的。」強調這個是個人特色。

另外，網友亦批評他因為大小眼的關係，看上去似足雪橇型狗哈士奇，對此他在一次訪問中高EQ回應：「挺好的我覺得哈士奇是一種非常勇敢的動物，它非常有自己的主見，有膽量，又活潑，精力充沛，非常像我。」他的回答總是充滿正能量，亦是令他獲得喜愛的其中一個因素之一。

張若昀自認不是靚仔一名。（影片截圖）

張若昀的長相被嘲笑似哈士奇。（碎冰撞壁叮咚嚮﹑送一顆糖給你微博圖片）

雖然外界對自己的長相不斷充斥著批評，但張若昀就用演技去證明自己，的確靠演技說話的他令大家刮目相看，更認為他將人物許多細節處理得非常好，直言演技比起長相更重要。正正因為如此許多觀眾繼而慢慢喜歡他這一種長相，表示整體看上去是令人舒服的，有他自己的獨特魅力。大家在微博紛紛留言說道：「是個有靈氣的演員」﹑「台詞非常可」等，直言第二季不能夠主角，否則是不會追看下去的。

除了內地網友欣賞他的自然顏值與演技之外，在香港方面不少網友亦好喜歡他，大家留言說道：「唔係傳統靚仔，但我幾like佢」﹑「唔算靚仔但順眼」等，均直言該劇劇情好看值得追下去，如此可來大家正評居多，《慶餘年》到底會否破《延禧攻略》在港的神話，我們就拭目以待。

張若昀的之後被不少網友稱讚是看得舒服的。（張若昀工作室微博圖片）

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