【慶餘年】劇名有多種猜測勁燒腦　是作者貓膩的真實經驗？

內地古裝劇《慶餘年》已經登陸香港，由3月2日起在無綫翡翠台黃金時段（ 21:30 - 22:30）播出，TVB既然選擇了一套內地劇放置在如此重要時間播出，一定看中該劇有爆發點的潛能，否則不會下如此抉擇。事實上《慶餘年》的確是一部話題度極高的劇集，去年在內地播出大受歡迎收視持續高漲，著名影視平台豆瓣更對該劇評為7.9分非常高，《慶餘年》到底會否破《延禧攻略》在港的神話，我們就拭目以待。

許多時候一部影視作品到底會否爆紅，除了與劇集題材有關係之外，劇名的取決更是莫大原因，俗語亦有言：「先敬羅衣後敬人」就是第一印象是非常重要的。然而《慶餘年》在這一點卻打造得非常好，因為該劇一推出的時候大家就已經對《慶餘年》這個劇名充滿疑惑，無疑造就了一個話題度。事實上為什麼名為《慶餘年》，其實外界有不同的猜測，不過據劇集男主人公的一翻說話而思考，最大可能性是與《紅樓夢》十二曲之一的《留餘慶》有關。

《慶餘年》在無綫黃金時段播出。（《慶餘年》微博圖片）

與《紅樓夢》的《留餘慶》一曲有關？

《慶餘年》一劇是取自作家貓膩同名小說而改編的，從字面上直白地解釋就是慶幸多出了一段人生歲月。事實上這一點與劇中男主角張若昀飾演大學生張慶的創作理念不謀而合，張若昀因為參加了某平台舉辦的寫作比賽，他就以科幻為題材，用現代觀念去剖析古代文學史，為自己的作品主題定為「假如生命再活一次」，他解釋道：「每一個人心裡或多或少都想過重活一次，因為人生總是有太多遺憾，所以這故事真正的意義是珍惜現在，為美好而活。」與《慶餘年》三字相當貼切。

再者他在劇中留意到《紅樓夢》十二曲之一《留餘慶》，該曲主要表達了劉姥姥拯救賈巧姐出火坑的事情，警示因果輪迴報應一事，是作者表達勸世行善的宗旨，該曲唱道：「留餘慶，留餘慶，忽遇恩人；幸娘親，幸娘親，積得陰功。勸人生，濟困扶窮。休似俺那愛銀錢、忘骨肉的狠舅奸兄！正是乘除加減，上有蒼穹。」這個故事的宗旨正好與劇中張若昀所創作的故事理念相同，所以就取名為《慶餘年》。

張若昀飾演大學生張慶。（影片截圖）

男主角張若昀飾演范閑。（《慶餘年》微博圖片）

取自作者真實的生活？

其次，《慶餘年》其實是一本穿越題材為主的小說，主要以現代社會一名身患重症肌肉萎縮患者的男主人公，講述了他多了一次命運的機會，重生出發穿越到一個與現代社會截然不同的世界，而這個地方就是慶國，所以就有《慶餘年》一說。在劇中將這一段更改為張若昀是一位大學生張慶。

另外，外界亦猜測《慶餘年》這三個字是以男主角范閑與女主角林婉兒的愛情故事角度出發，因為男主角是現代社會穿越去慶國的，當地許多人是非常不了解他的思維，但女主角林婉兒就非常明白他，對范閑來講似乎是在新的國度找到了新生命的追求，有一位可以共渡餘生的人。

除此之外，另有一種說法就是取自作者貓膩與老婆的甜蜜故事，因為貓膩的老婆是黑龍江大慶人，而他則是湖北宜昌人，二人從異地走在一起相戀，在寫這本小說的時候他就跟隨老婆去了大慶生活，慶幸餘生可以與這一位愛人度過，所以似乎將自己的故事搬上了舞台。事實上這一種說法並不是沒有可能，否則他難以描寫劇中男主角范閑與女主角林婉兒的愛情故事，因為好多時候創作是來自生活與真實經驗的。

外界對《慶餘年》這個名有多種猜測，不過正正因為劇中男主人公對《留餘慶》一曲特別觸感，加上在小說裡亦曾描述了「范閒酒醉誦巧姐判詞」一說，暗示了主人公范閑的曲折經歷似乎與巧姐相仿，就此看來的確與《紅樓夢》點題相中。

男主角范閑與女主角林婉兒的愛情故事是看點。（《慶餘年》微博圖片）