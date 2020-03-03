【一起出發吧】jasper講大話激嬲爸爸　陳小春狠踢早餐落地洩憤

內地親子真人騷節目《一起出發吧》（前名：《爸爸去哪兒》）被安排在海外平台播出，依舊大受歡迎引起許多話題。在最近幾期的節目中，一班星爸（陳小春﹑耿樂﹑楊爍﹑包貝爾﹑何猷君（實習哥哥））同萌娃就來到湖南永洲江華瑤族自治懸體驗生活。其中節目組就事先設計了一個環節去考驗小朋友，觀察他們在遇到困難時會作出如何反應，沒想到Jasper（陳胤捷）遇困難時卻顯得非常不耐煩，甚至於事後向爸爸陳小春說謊，搞到陳小春失去耐性更一怒之下在鏡頭前用腳狠踢Jasper拿回來的早餐，這一幕看到不少網友膽顫心驚，引起極大的討論。

陳小春面有難色。（影片截圖）

為了對小朋友作出考驗，節目組就事先設計了一個環節，就是在一間房子上設置一個空的大缸與一大堆花生米，要他們齊心合力將這一大堆花生米裝滿空缸就大功告成兼可以享受早餐。不過節目組事先在此缸上動了手腳，該缸某一處是有破口的，考驗小朋友在遇到困難時會作出如何的應變。而第一組接受挑戰的就是jasper與軒軒，當他們二人進入該房間接受考驗時，他們就立即開始工作，沒想到此時他們就發現空缸有破口難裝滿花生米，於是jasper就不停向外呼叫求救：「誰可以幫幫忙，村長我等不及了，我好餓呀！」甚至手拿工具拍門顯得非常不耐煩，搞到在別處觀察的陳小春失去耐心，臉上帶著怒火道：「白痴一樣!」搞到在場其他爸爸都感到害怕。

空缸上一早已經存在缺口。（影片截圖）

jasper顯得非常不耐煩。（影片截圖）

最後jasper亦想到辦法，就是向外請求拿一條繩子用來困綁有破口的地方，但這一幕陳小春當時是沒有看到，因為他一早已怒氣沖沖離場回家去了。當jasper完成任務興高采烈地拿著早餐回家，此時陳小春已坐在家門口等待著他，向他詢問：「你剛才出門去哪裡了？」而jasper就回答吃早飯，並沒有講做任務一事。繼而陳小春再詢問：「吃早飯而已，沒任務沒甚麼東西？」jasper依舊回答吃早飯，此時陳小春怒火已經升級：「我再問你最後一次，你到底幹什麼了？換完衣服，離開這個門去找誰？」jasper仍然向他表示吃早飯，看見jasper一而再再而三說謊，陳小春仍忍不住在鏡頭前大發脾氣，一腳狠踢Jasper拿回來的早餐，令到他感到非常害怕強忍著淚水。

Jasper不停說謊這回事的確惹怒了陳小春，隨後他亦向兒子好好地說道：「小朋友不能撒謊知道嗎？我問了你幾次，換完衣服要去哪裡，吃早飯吃早飯，我不說那個花生米你就不告訴我。你五歲已經說謊了，到十歲怎麼辦，你騙人，你喜歡騙人嗎？小朋友不能說謊，做過甚麼你要清清楚楚說給爸爸聽，你說謊就不對。」看著爸爸如此生氣，害怕到已哭泣的Jasper亦向陳小春保證：「我保證不可以說謊。」兩父子隨後來個大擁抱和解。當陳小春情緒回復平靜之後，亦非常用心向Jasper教導：「以後遇到任何事情先想想辦法，想怎麼解決。」

陳小春在詢問jasper。（影片截圖）

眼見爸爸怒髮衝冠狠踢早餐，Jasper事後亦走出門外看著地上的米粉顯得心事重重，似乎在作出反思。不少網友看見陳小春大發脾氣這一幕都感到非常害怕，同時亦替jasper發聲表示他只是不明白爸爸的意思而已，不是存心說謊的，反而認為陳小春在糟蹋食物，大家在微博留言道：「陳小春是有點過分了」﹑「非要踢地上嚇死」等，這一幕令大家留下了深刻印象啊！

jasper坐在門外反思。（影片截圖）