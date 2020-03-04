【金剛旅神團】女友梁云菲神秘現身　金剛大獻殷勤做埋按摩師傅

ViuTV旅遊節目《金剛旅神團》由四位「旅」神，陳俞希（Hailey）、沈殷怡 （Shirley）、余逸思（Yoshi）和練美娟（娟姐）帶觀眾到東京及附近一帶，四出發掘當地最抵玩的好去處，再由主持金剛去為眾多吃、喝、玩、樂的好地方作評價。

金剛女友梁云菲（Nana）驚喜現身節目，穿比堅尼大騷驕人身材。

今晚（4日）播出的一集，金剛女友梁云菲（Nana）驚喜現身節目，穿比堅尼浸溫泉，一展火辣身材，他們首次一起拍攝香港節目的二人更在鏡頭前「曬恩愛」。金剛在女友面前秒變小綿羊，幫她按摩。不過Nana嫌棄金剛按摩功力不到位，「聽話」的金剛立即調節力度，並笑言女友今天特別兇。Nana爆是節目監製邀請她亮相，金剛似有所指的笑說︰「好監製！」

Hailey和Shirley齊齊浸溫泉。

娟姐和Yoshi帶金剛拜訪專門幫客人度身訂造枕頭的店鋪。金剛二話不說就揀選了蕎麥殼枕頭，背後原因竟與艷遇有關。他憶述指：「以前同朋友一齊住日本溫泉酒店，佢又着衫又唔着衫咁，你哋知啲浴衣好sexy嘛。」金剛笑言在如此情況下，蕎麥殼枕頭仍令他安心入睡，所以意義十分重大。

靚仔教練對Shirley特別呵護有加。

明晚（5日）播出的一集，4位旅神、Nana和金剛到人工衝浪場體驗滑浪。誰知，滑浪教練太「靚仔」，令全場所有女生都被電暈。Nana全程都只看著滑浪教練，完全無視在旁大派心心為她加油的金剛。4位旅神調侃指︰「佢睇唔到你啦大哥」，令金剛不忿地指女友望都無望過自己。Nana挑戰失敗跌倒時，金剛隨即表示：「嗱，呢啲咪報應囉！」Nana之後更大讚教練帥氣，令金剛笑言「家門不幸」啊！