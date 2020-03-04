【慶餘年】6年前原定于正任編劇　網友慶幸拍唔成：謝謝不拍之恩

內地爆紅劇集《慶餘年》近日正式登陸香港，在無綫翡翠台黃金時段（ 21:30 - 22:30）播出，沒想到剛開播不久就已經吸引不少香港觀眾的眼球，劇集首集就已經取得26.1點收視，最高更高達28.7點，打破了2017年以來二線劇集首播電視直播的收視紀錄，對上一個維持該紀錄的是《城寨英雄》。可想而知《慶餘年》除了在內地大受歡迎之外，同樣地獲得香港觀眾的青睞，絕對有機會打破《延禧攻略》在港的神話。

《慶餘年》一劇棒紅了男主角張若昀，使他人氣急升粉絲增加了不少，至今微博粉絲追蹤人數已經超過2400萬人，可以話非常高企。另外，不少觀眾對於他出演的男主角范閑有讚無彈，已經率先表明了他是范閑的不二人選，將來開拍第二季范閑一角非他莫屬，否則就會棄劇。

張若昀靠《慶餘年》演藝事業步步高升，但原來范閑一角的最初人選其實並不是他。早在6年前《慶餘年》已經在微博官宣會開拍，公開劇集是由于正工作室傾情打造，當時爆出范閑一角是找來于正旗下藝人陳曉擔任，而女主角林婉兒則屬意楊冪，當時在網上引來許多討論。

6年前曾官宣《慶餘年》由于正傾情製作。（于正微博圖片）

從網友曝光當年的《慶餘年》官宣微博得知，當時官宣貼文中白紙黑字寫到明：「于正工作室傾情製作，陳曉有望出演男主角范閑，正在籌備，敬請關注！」當時還附加一張 ​《慶餘年》小說的照片。然而過了不久之後，《慶餘年》就爆出一則選秀的消息，表明在比賽中優秀且具演藝才華的佳麗就有機會參演于正改編的大型電視連續劇，還指明道姓會同與陳曉﹑楊冪齊齊演出，此舉實屬證明了陳曉與楊冪就是最初的男女主角人選。當時爆出《慶餘年》由于正製作時，其實外界批評聲不斷，最主要的原因是害怕他不尊重原著，將小說改得面目全非。皆因為于正早有前科，過去拍的劇集被指太過狗血，又指他是「爛劇之王」，所以大家才如此害怕。

最初男女主角是由陳曉﹑楊冪出演。（楊冪﹑陳曉微博圖片）

《慶餘年》6年前已經官宣表示開拍。（微博截圖）

但久而久之不知道為何《慶餘年》自官宣之後就沒有後續，甚至於之後連第一則貼文亦都遭刪除。後來在相隔5年後之後再度官宣拍攝，但演出陣容同之前非常不同，男主角就找來張若昀，女主角則找來李沁，王倦則代替了于正出任編劇。而挑選王倦的原因好大可能是看中他擅長寫推理和反轉劇情的才能，事關《慶餘年》一劇是非常多推理的橋段在內。然而該劇事後播出取得極大成功，網友都慶幸不是出自于正之手，大家留言道：「幸好沒找于正」﹑「幸虧不是于正，不然毀了一部好劇」等，感謝他不拍之恩。

另外，當時爆出由陳曉出演其實大家都覺得他的外表出眾非常合適出演范閑，事因范閑在小說中被描述為「花美男」般，容貌俊美無雙勝於女子，陳曉的氣質就非常貼近原著。雖然張若昀的外表與原著所說的范閑差天共地，不過他靠著演技征服了不少觀眾，大家均認為他雖不是傳統意義上的帥哥，但外表是令人看得舒服﹑順眼的，是一位有靈氣的演員。

張若昀雖然唔係靚仔，但外表看上去非常順眼。（張若昀工作室微博圖片）