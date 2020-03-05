廣電總局傳有意策劃「抗疫扶貧劇集」　有望在年內推出

內地新冠肺炎肆虐（俗稱：武漢肺炎），導致全國上下人心惶惶非常擔憂，特別是湖北省地區的人民更甚。早前廣電總局為了豐富受影響地區的人民生活，就特別向有關當局協調，取得多部勵志劇的版權播放，例如《外交風雲》﹑《大江大河》﹑《精英律師》﹑《飛行少年》等，陪伴湖北省人民齊齊抵抗疫情，為他們增加信心以及穩定民心。

廣電總局最近為武漢人民播放不同類型的勵志劇。（《大江大河》微博圖片）

繼此之後近日有指廣電總局有意組織不同地方的電視台，聯同策劃一些有關「抗疫扶貧」的電視劇項目，望帶更多正能量給國民。據內地媒體報道指，當局日前在線開會，組織了江蘇台﹑上海台﹑北京台等單位，齊齊共同策劃研究有關疫情防控與精準扶貧兩大類型的電視劇創作，據指將會與有關創作團隊接觸商討劇本，望在年內能夠製作完畢播出。

事實上，在此疫情期間民眾收看醫療類型的影視作品比較多，據日前內地單位阿里文娛的統計，早在2017年已播畢的《急診科醫生》再次爆紅，播放率增長達到7倍之多，事實上該劇能再次成為爆紅劇集，好大因素是在於該劇其中一個單元講述「新型冠狀病毒」，整個故事結構與時下的「武漢肺炎」發生的情況非常相似。另外，2011年上映的電影《世紀戰疫》亦是網友們最愛收看的影視作品之一，電影播放量增長高達106倍非常之高。該電影是講述控制一種類似「SARS」的大型疫症病毒的故事。除此之外，在2013年上映的韓國電影《戰疫》更增長11倍之多，這一類型影視作品收看率節節上升，好大因素是大家好奇心發作想看看病毒最終會為人類帶來甚麼後果。

《急診科醫生》在這一段期間再次爆紅。（《急診科醫生》微博圖片）

另外，近年內地方面積極參與扶貧工作，幫助基層民眾走出貧窮線，令他們生活安穩達到成為小康之家。既然廣電總局有意執行此兩大類型的電視劇創作，想必一定會尋找較正能量的藝人參與，放眼整個內地娛樂圈，充滿正能量的藝人不少，不過在近期疫情中有幾位藝人就最為突出，他們出錢又出力還不停四出尋找物資作捐贈，他們就是黃曉明﹑楊冪﹑韓紅等，絕對有機會成為參演該類型劇集。