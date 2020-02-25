【武漢肺炎】網友在家睇劇人數暴增　醫療劇《急診科醫生》再爆紅

內地武漢肺炎疫情持續擴散中，除了令內地多個省份城市確診人數不斷上升之外，其他國家地區的確診人數更持續飆升，令不少民眾都非常擔憂。而在這一段時間裡，內地方面為了避免疫情持續大規模地爆發，亦做足了一系列防疫工作，延長新年假期﹑停工停學等等，呼籲民眾少出門﹑少聚會等。

而大家在家隔離這一段時間裡，其實會做一些甚麼呢？近日，內地一個機構阿里文娛就發布了一份名為《史上最長假期雲生活報告》，據此份報告的數據中顯示，大家似乎對醫療類的劇集題材特別感興趣，其中在2017年已播畢的《急診科醫生》更二度爆紅，播放量增長7倍之多。另外，亦有不少經典影視作品亦成為大家追看的目標，其中星爺（周星馳）的兩部作品《唐伯虎點秋香》﹑《家有喜事92》在電影類的播放量最高，不少網友揚言看星爺的戲劇解悶最好，是防止抑鬱的最好良藥。

星爺的電影在疫情時間為大家帶來了歡樂。（悟空鬧電影微博圖片）

在疫情居家隔離期間，觀看影視劇集的熱度不斷上漲，根據阿里文娛的統計以醫療為題材的影視作品更大幅度上漲，深受網友們的喜愛。以電視類為例早在2017年已播畢的《急診科醫生》再次爆紅，播放率增長達到7倍之多，事實上該劇能再次成為爆紅劇集，好大因素是在於該劇其中一個單元講述「新型冠狀病毒」，整個故事結構與時下的「武漢肺炎」發生的情況非常相似，指出病毒同SARS病毒非常相似，包括咳嗽﹑呼吸困難﹑發燒等，接觸的人可能會受到感染等。

另外，劇中還出現封醫院情況，關閉急症室不可以進亦不可以出，停止一切人員的流動。而這一點與內地當局公布封城的措施一模一樣，以武漢市為例內所有巴士、火車、地鐵等都全部停運，飛機航班亦被暫停，幾乎沒有公共交通工具可以離開該城市。因此該劇被廣大網友瘋傳，直言劇集神預言了時下發生的疫情情況，連細節位都幾乎一模一樣，所以大家紛紛觀看。

除了《急診科醫生》之外，2011年上映的電影《世紀戰疫》亦是網友們最愛收看的影視作品之一，電影播放量增長高達106倍非常之高。該電影是講述控制一種類似「SARS」的大型疫症病毒，醫學研究人員想盡辦法阻止病毒傳播的故事。另外，2013年上映的韓國電影《戰疫》更增長11倍之多，這三部作品都是講病毒的爆發故事，想必大家有興趣收看是因為現時類似處於如電影般的狀態，大家好奇心發作想看看病毒最終會為人類帶來甚麼後果。

劇集其中單元同武漢肺炎相似。（影片截圖）

《世紀戰疫》亦是網友們最愛收看的電影。（茉莉實姑微博圖片）

醫療類影視作品再次爆紅，但時下的影視作品亦同樣受歡迎。其中劇集類有五部作品最受歡迎，包括《鄉村愛情12》﹑《大明風華》﹑《熱血同行》﹑《萌醫甜妻》﹑《人間煙火花小廚》。而綜藝節目方面央視的春節聯歡晚會則最多人收看，而《花花萬物》﹑《歌手當打之年》均榜上有名。電影方面去年上映的《半個喜劇》就最受歡迎，其次為《葉問4：完結篇》。

另外，不少網友亦趁這一段時間翻看不少經典影視劇集，其中電視劇方面2011年播出的《後宮甄嬛傳》榜上有名，可見網友們對清裝宮鬥劇愛不釋手。另外，電影方面星爺的作品《唐伯虎點秋香》﹑《家有喜事92》是最多人收看的經典之作，不禁令人認為他的喜劇電影是最好的解悶良藥。不少網友揚言疫情期間就是看星爺電影過日子，為他們帶來了歡樂是非常好的放鬆解悶辦法。看來星爺的電影在許多人心中留下了一個位置，歷久不衰是有原因的。

好多人看星爺電影解悶。（毒舌點評微博圖片）