【愛的迫降】貼攬玄彬舊相羨慕死JW　小儀恨再見男神︰唔收錢做MC

雖然韓劇《愛的迫降》已經播完，不過一班粉絲依然沉醉在劇集中，而且兩位主角玄彬和孫藝珍人氣高企。原來DJ小儀都係玄彬粉絲，更講明如果他來香港開見面會，願意不收酬勞做MC！

就是這張相，令一班「玄太」非常羨慕。（Instagram@kittyyuen）

小儀大爆自己早在2005年的玄彬主演的《我叫金三順》時，已留意對方，更曾經在2013年擔任過玄彬粉絲見面會的MC，她在社交平台寫道︰「我又湊熱鬧先……其實我2013年已經做佢嘅香港Fans meeting MC㗎！記得知道係做玄彬個Fans meeting func. MC，我開心到癲咗！因為，我其實喺《我叫金三順》時已經暗暗留意佢㗎嘞！2013《我的迫降》P.S.如果愛的迫降嘅玄彬再來港開Fans meeting func. 個MC我唔收錢都做！wakakakaka！（因為佢靚仔之餘，佢嘅fans都真係好好，我記得當晚氣氛好開心嘅）。」她更貼上當年活動時攬實玄彬影的舊照一張，樣子仲開心到好得戚，恨死一班「玄太」！

小儀當日除了做MC，更化身迷妹追星。（Instagram@kittyyuen）

小儀的帖文一出，吸引到一理藝人留言Super Girls的Heidi（李靜儀）留了一個「扁嘴樣」，官恩娜「嘩」了一聲，歌手JW（王灝兒）仲喪留「喊喊表情」話好羨慕，最搞笑是Leo（詹志文）話︰「都唔似利正赫（玄彬在劇中名稱）嘅？」網民狂話「葡萄」，仲有人留言︰「小儀你早過孫藝珍攬佢」、「好幸福呀」、「小儀妳得到啦」等等，留言欄非常熱鬧。

點擊下圖吓玄彬嘅靚相！