玄彬拍《愛的迫降》袋16億韓元　總資產過100億被封「真高富帥」

現年37歲的韓國男演員玄彬近日憑於電視劇《愛的迫降》中飾演帥氣北韓軍官俘虜萬千少女心，不但鞏固了他在廣大女性心中的「國民老公」地位，事業亦繼《我係金三珣》、《秘密花園》後再次攀上高峰。玄彬過去多數飾演的角色都是高富帥，他本人亦是一名高富帥，韓國傳媒近日公開玄彬的財產總值，粗略估計至少超過135億韓元（約8700萬港元）。

玄彬近日憑於電視劇《愛的迫降》中飾演帥氣北韓軍官俘虜萬千少女心。（@vast.ent）

去年10月播出在綜藝節目《聽到傳聞》中提到，玄彬於2013年獲頒發年度儲蓄奬時曾透露自己有35億韓元（約2300萬港元）流動儲蓄，而每個月的銀行利息更可獲高達600萬韓元（約39000港元）。另外，玄彬於2013年以48億韓元購入位於清潭洞的別墅，直至2019年底已經升值至100億韓元（約6500萬港元）左右，單是儲蓄和物業已經至少超過135億韓元（約8700萬港元）。

玄彬的資產粗略估計至少超過135億韓元（約8700萬港元）。（YouTube：Channel A Home）

另外，據韓媒報道，出道17年的玄彬拍每集電視劇的酬勞約為一億韓元（約65萬港元），以共有16集的《愛的迫降》來計算，單是接拍該劇酬勞至少有16億韓元（約1040萬港元），所以再合計他的儲蓄和物業，總財產至少過150億韓元（約一億港元）。

玄彬單是接拍《愛的迫降》，酬勞至少有16億韓元（約1040萬港元）。（@vast.ent）

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