【愛的迫降】孫藝珍落難淡妝不正宗？　脫北網紅示範北韓日常妝

韓劇《愛的迫降》雖然播完一段時間，可是相信仍有不少劇迷沈醉在兩位主角，孫藝珍及玄彬的愛情線中。劇中孫藝珍為了更真實呈現在北韓的落難感，不惜化上淡妝出鏡，接近素顏的好膚質獲網民大讚。不過真實的北韓日常妝，其實又是否一樣呢？不如讓脫北網紅姜娜拉親自示範。

孫藝珍只是化上淡妝已經非常有氣質。（劇照）

孫藝珍的化妝師曾分享過，拍攝《愛的迫降》北韓場面時，孫藝珍幾乎都淡妝上陣。僅塗上薄薄一層粉底後，再加上少量遮瑕及陰影粉，眼影和睫毛液等都完成沒有使用。起初化妝師還會使用有色唇蜜，可是後來覺得過度深色，改為直接使用無色潤唇膏，劇迷都不禁感嘆孫藝珍的天生麗質。可是「女人天生愛美」，稍為有錢買化妝品的北韓女生，當然不會化一個素顏妝。脫北網紅姜娜拉就曾拍片分享北韓女生的日常妝，原來各款化妝品的名字更是相當獨特！

+ 5 + 4 + 3

按圖睇姜娜拉示範「北韓日常妝」：

+ 6 + 5 + 4

看完姜娜拉親自的北韓日常妝，是否覺得與孫藝珍在《愛的迫降》中的造型相對不同，細看下反而覺得飾演徐丹的徐智慧，她在劇中的妝容反而更相似。徐智慧在劇中飾演北韓的富家女，妝容當然更有北韓味外，她的髮型也起了非常大的作用。真實中北韓有規定的髮型，所以徐智慧幾乎梳着七三分界的長直髮，以不同款式的髮夾換造型。了解完北韓式的化妝，讀者又想嘗試一下嗎？

徐智慧的妝容的確更有北韓味。（劇照）