肖戰涉曾公開歧視同門師姐談莉娜　網友狠批不尊重女性

內地男星肖戰因粉絲舉報同人文作者，導致網站被禁，從而遭全民抵制，由代言到廣告，再到影視作品等，網友紛紛表示不買不看。牆倒眾人推，網絡上不停有人翻出肖戰的黑歷史，當中包括他曾對女星談莉娜的言論，引起大家熱議。

事緣早年有傳內地湖南衛視將翻拍經典美劇《Gossip Girl》，演員全部都是通過節目《快樂女聲》選秀出來的新人，包括中印混血兒談莉娜。對於一班90後來講，《Gossip Girl》絕對是經典，因此大家都非常反對，在網上提出反對。有網友翻出肖戰尚未出道時的微博，發現他曾於2011年公開吐槽談莉娜：「S居然找個印度黑女來演」。沒有想到的是，肖戰於2016年出道，竟與對方同屬一間公司，相當於是談莉娜師弟，因此粉絲要求他向談莉娜道歉。

美劇《Gossip Girl》對於一班90後來講絕對是經典，當時有傳湖南衛視將翻拍時，網絡上都是反對的聲音，當中亦包括肖戰。（微博@娛聞教父）

除了吐槽談莉娜，網友還翻出肖戰與朋友談論女性的言論，包括「探索女性的奧秘」以及一些粗口，狠批他不尊重女性、猥瑣等。

網友指肖戰對女性不尊重。（微博@娛聞教父）

不過事後，談莉娜在微博回應：「過去的事就讓它過去吧！我們都要向前看！一切都會好起來的，也讓這個世界多一份美好，從自己做起。」

談莉娜是一位中印混血兒，身材高挑，玲瓏有致，在內地小有名氣。（微博@Nana談莉娜）

今年31歲的談莉娜出生廣西，是一位中印混血兒，因此膚色偏黑，樣貌帶有些許異域風情。2009年，她参加「快樂女聲」比赛，獲得全國第六名後出道，出演過不少影視作品，還曾客串過古天樂主演的《開心魔法》，但在娛樂圈發展平平，近年也鮮有新作推出。

肖戰遭網友狂爆黑歷史。（微博@肖戰工作室）