林穎彤被稱為「哈比人界張曦雯」　同男友錫錫好尷尬：得個嘴掂到

TVB節目《姊妹淘》的兩位主持吳若希（Jinny）同蔡嘉欣（Kayan）都身形高䠷，屬於「高妹一族」。在日前播出的一集《姊妹淘》中，她們就請來細細粒的林穎彤（Bella）及黃美棋擔任「姊妹嘈」環節的嘉賓，大談身形嬌小的好處。Bella除了為自己的身高澄清之外，更自爆被稱為「哈比人界嘅張曦雯」，究竟點解呢？

蔡嘉欣（Kayan）選完港姐之後，即獲TVB安排主持《姊妹淘》。（IG@kayan.c）

吳若希（Jinny）都是高妹一族。（IG@jinnyng）

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身形嬌小的女生一向給人可愛的感覺，但Bella就表示反而局限了戲路：「畀人感覺細個啲，不過長期個感覺都係好Cute，我成日想行下啲女神路線但永遠都行唔到，永遠都唔會係嗰種感覺。但拍劇都會限制咗角色，唔好話拍劇，就算主持都要墊幾個墊腳箱。同埋通常高嘅人就會話『水平線睇你唔到呀，Bella呢，Bella去咗邊？』雙人鏡頭真係有少少麻煩。」

Bella話自己想行女神路線，但永遠都做唔到。（YouTube影片截圖）

而美棋就笑言其實從小到大都不會覺得自己特別矮，直到長大才覺得自己身高與其他人有點差異，更被稱為「哈比人」。雖然Bella亦是「哈比人」一族，但與美棋、譚嘉儀等相比，原來她是最高的一個：「我哋度高，除晒鞋之後發現，我係最高㗎。阿Bob仲改咗我我名做『哈比人界嘅張曦雯』。」美棋更力證Bella絕對是「哈比人」中的高妹！

雖然Bella是「哈比人」一族，但與美棋、譚嘉儀等相比，原來她是最高的一個，更被阿Bob稱為「哈比人界嘅張曦雯」！（YouTube影片截圖）

身形高䠷的張曦雯擁有一雙長腿！（IG@kelllycheung）

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雖然Bella同美棋都細細粒，但在擇偶方面，她們就坦言偏愛身形高大的男仔，Bella表示：「鍾意180cm，一定要盡量佢越高越好，可能180到183我都接受，我就係鍾意嗰種身高差得多嘅感覺，好似好有安全感，包得晒你成個人。」而美棋的標準就是：「如果我可以挨到去佢心口個位置就最好。」不過講到同男朋友錫錫，Bella就大感無奈：「你哋身同身之間係冇辦法貼埋，因為佢一定要退後少少，再『烏』前，你哋只係個嘴掂到，其他嘢乜都掂唔到。」相當搞笑！

Bella鍾意身形高大嘅男仔，但佢就笑言同男友錫錫會好尷尬：「你哋只係個嘴掂到，其他嘢乜都掂唔到。」（YouTube影片截圖）

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