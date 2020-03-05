【你好生活】古力娜扎自爆有異食癖　一日竟可以食50袋茶包！

「新疆四美」之一的古力娜扎五官精緻，一直人氣高企。日前，她在真人騷節目《你好生活》中，被爆喜歡吃茶包，引起網友熱議。

節目最新一集《足跡 竹跡》去到杭州，娜扎擔任今集的飛行嘉賓，與主持人尼格買提、沈南，以及演員孫藝洲共同探索「竹文化」與「茶文化」。

娜扎在節目中透露，自己很喜歡喝茶，但口味就有些與眾不同，傾向於「辣」味，在眾人不解之餘，尼格買提便笑言：「她喜歡吃茶葉，你別看她特別精緻。」娜扎說：「我會把那個袋泡茶撕開，然後把裡面的茶渣都吃掉，心情不好的時候我可以一天吃五十包！」令在場所有人都感到驚訝。她續指到，待茶包泡開後就撕開吃。

娜扎在節目中自爆心情不好可以一日吃五十包茶葉。（視頻截圖）

娜扎解釋到：「我從小看那個（茶包）我就想吃。」但當孫藝洲將正在泡的茶葉遞給娜扎，讓她現場吃，娜扎卻有些錯愕與尷尬，以「茶渣黏在牙齒上就不美了」拒絕。

娜扎拒絕現場吃茶葉。（視頻截圖）

事實上，娜扎去年曾在其他節目中提過吃茶葉的癖好，而且也有看中醫，原來這是異食癖，醫生說可能是她身體裡缺少這個東西。

娜扎曾因為喜歡吃茶葉而看中醫。（視頻截圖）

除此之外，節目中還有一點也引起網友注意。由於去年娜扎出席MAMA頒獎典禮，用英文宣布得獎者時，怪異的英文口音令網友相當驚訝，因此在今集節目中，當尼格買提用英文與來自非洲的遊客交流時，不少網友都留意到娜扎在旁邊一言不發，有些尷尬。

娜扎在一旁看着尼格買提與非洲遊客交流。（視頻截圖）

有網友指娜扎有些尷尬。（微博截圖）

《你好生活》是由央視主持人尼格買提製作的生活分享類節目，每集會同兩位常駐嘉賓去四座城市經營體驗民宿生活，同時還邀請十二位明星加入，齊齊探尋生活的意義。

娜扎與尼格買提同樣來自新疆。（微博@娜扎工作室）