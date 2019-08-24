楊冪古力娜扎秀智引證「左臉最美定律」　研究顯示過半數人都一樣

時下Selfie是大家必備的技能之一，相信每個人都有一套秘訣，如何將自己拍得好看。不難發現的是，很多人拍照時都偏向於露左側臉，連明星藝人也不例外。

在楊冪的微博中，大量照片都是以左臉出鏡，而且每張左臉都拍出了不同的感覺，由她左右臉的對比照片來看，兩邊臉的確有細微變化。

楊冪的右臉（左）與左臉（右）對比。（微博@嘉行楊冪工作室）

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古力娜扎多數也是以左臉拍照。

古力娜扎的右臉與左臉對比。（微博@娜扎工作室）

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法國時尚先鋒Coco Chanel也不乏很多左側臉的照片。

Coco Chanel的右臉與左臉對比也有細微變化。（網絡圖片）

韓國「國民初戀」秀智也是左側臉自拍照居多。

秀智的IG中也有大量以左側臉為主的照片。（Instagram@skuukzky）

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然而，台灣歌手王心凌除了自拍以左臉為主之外，有網友將她出道十六年來的專輯封面拼在一齊，發現除了髮型、妝容有所變化之外，拍照的角度如同copy、paste一般，清一色的全是左側臉。

網友整理出王心凌出道十六年來的專輯封面。（微博@粉熊的微博）

其實這個「左臉最美定律」並非憑空捏造，而是有根有據。1973年，英國劍橋大學的心理學家McManus和Humphrey在世界權威科學期刊《自然》（Nature）上發表了一篇文章，他們檢驗了1474幅由14世紀至20世紀西歐的單人肖像畫，發現有891幅畫像都是展現左側臉，約占60%，583幅畫像展現的是右側臉，約占40%，更有趣的是，在左側臉的畫像中，68%都是女性。

Johannes Vermeer於17世紀創作的《戴珍珠耳環的少女》。（Wikipedia）

16世紀初，Leonardo da Vinci創作的《蒙娜麗莎的微笑》。（Wikipedia）

除了畫像，Wake Forest University的心理學家K. Blackburn和J. Schirillo還針對現實人像的左側臉偏好問題做了實驗。他們分別找了10位男性同女性，每人拍攝兩組微笑照片，一組為左側臉，一組為右側臉，為了分清到底是樣貌問題還是方向問題，研究人員還做了鏡像反轉照片，由37人根據審美以及愉悅度進行投票，最終左側臉照片的評分更高。

Wake Forest University的心理學家K. Blackburn和J. Schirillo針對真實人像做的實驗。（微博圖片）

無論是原始照片抑或鏡像照片，實驗結果都為左側臉照片的評分更高。

有學者研究表明，當在做一些細微的表情時，左臉比右臉的表現力更強，人類的右腦掌握內在的情感、直覺、知覺，同時也影響着左臉的控制，所以有「左臉情緒傳達更到位」的結論，而偏愛左臉的人至少佔六、七成。