【法證先鋒IV】水泥藏屍成懸疑案必用環節　香港兩單也曾轟動一時

《法證先鋒IV》這個單元講述水泥膠桶藏屍案，其實不少懸疑片也會用上這個題材，用水泥處理屍體，在現實也出現過不少次。以香港為例，大家印象最深當然是2016年荃灣工廈Dan6石棺藏屍案，除了因為時間比較近，亦因為事件牽連到台灣。除了這件事，香港也曾發生過轟動一時的水泥藏屍事件，更被應用到電視劇和電影中。

水泥膠桶藏屍。（螢幕截圖）

2016年3月4日，發生於荃灣灰窰角街工廈的水泥藏屍案，發生在DAN6工廠大廈9樓D室，28歲男子張萬里疑被人用哥羅芳殺害，再被封在灌滿混凝土的木箱中，外觀猶如石棺一樣，四名疑犯在案發後潛逃到台灣避難。

留在DAN6的石棺，最終由工作人員負責運走。(資料圖片)

+ 4 + 3 + 2

台灣電影《失路人》改編自這件香港真人真事命案，於上個月上映臺仔與兄妹檔阿聰、Panda在香港工廈合租一個單位，阿聰卻欠工廈房東波士十萬、同時間，波士貪戀Panda的美色、臺仔為了心儀的Panda而勒索了波士，眾人陷入複雜的四角關係，在陰差陽錯之下被勒索的波士以為是阿聰耍的詭計，上門談判卻被阿聰錯手誤殺，走投無路的三人決定以水泥藏屍後逃亡到台灣。

台灣電影《失路人》改編自香港真人真事殺人事件，但這篇電影卻由台灣進行拍攝。（電影海報）

+ 6 + 5 + 4

1984年3月30日，居於銅鑼灣伊利莎伯大廈26樓的中年夫婦報警，稱單位連日來都聞到惡臭，起初以為是海風吹來的異味，開窗後卻發現臭味從花槽傳出，當搬開雜物查看，驚見花槽底放有白布，並且染滿血水。警方接報到場調查，其後發現血水是從毗鄰單位滲出，惟拍門良久卻無人回應。管理處人員指該單位約於兩個月前由一名印尼籍男子租住，但已無法聯絡對方。警方懷疑單位發生命案，即時封鎖現場，召來大批探員調查。警方其後發現單位的花糟被石屎填平，翌日要求工務局工人帶同電鑽、鐵筆及大鐵鎚等工具到場，以便鑿開水泥查看。而該花糟長約8呎、闊1呎、深約3呎，顯示正有血水滲出。當工人將花槽面層石屎遭鑿開時，即有濃烈屍臭撲臭而出，工人當場感不適；警方擔心挖掘不當會損害屍體，於是向消防求助。

消防其後派員帶同氧氣筒及電鋸等工具接手挖掘，先將石屎鎅成多塊，再以鐵筆撬起，約兩小時後終將石屎鑿開，陣陣濃烈的屍臭味隨即傳出，附近大廈居民均需關窗，有住戶表示要於室內燃點檀香辟臭，甚至有人離開住處暫避。

1984年銅鑼灣伊利莎伯大廈花槽雙屍案曝光後轟動全城，警方動用大量警力調查，法醫官亦曾到涉案單位協助蒐證。（圖書館館藏截圖）

+ 9 + 8 + 7

劇集《陽關道》以香港3大奇案為藍本，包括1974年跑馬地紙盒藏屍案、1984年伊利莎伯大廈花槽雙屍案及2011年淘大花園無屍兇案。